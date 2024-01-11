كأس الأمم الافريقية.. عقدة اصحاب الأرض هل تطارد كوت ديفوار ؟

يدخل منتخب كوت ديفوار النسخة المقبلة من كأس الأمم الأفريقية وتطارد لاعبيه العديد من العقد الكروية التي تسيطر على منتخب الافيال في السنوات الأخيرة في الكان لكن يضاف اليها هذه النسخة العقدة الازلية وهي ابتعاد صاحب الأرض عن منصة التتويج وخاصة في النسخ الأخيرة .

سجل متواضع للأفيال في النسخ الأخيرة

منتخب كوت ديفوار او الافيال يعد دوما احد المنتخبات صاحبة الباع الطويل في كأس الأمم الافريقية فعلى الرغم من عدم تتويج كوت ديفوار بالتاج الأفريقي الا في مناسبتين الاولى عام ١٩٩٢ بالسنغال عندما تغلب في مباراة نهائية تاريخية على منتخب غانا و عام ٢٠١٣ عندما توج ايضا على حساب المنتخب الغاني وبنفس الطريقة بركلات الترجيح الا ان المنتخب الايفواري يدخل كل البطولات كمرشح لاحراز اللقب الا انه يواجه سلسلة من الاحباطات على مدار السنوات الأخيرة فمنتخب كوت ديفوار لم يتمكن من بلوغ المباراة النهائية او نصف النهائي منذ تتويجه بلقب ٢٠١٣ وتأهلوا للدور ربع النهائي مرة واحدة وهو سجل في منتهى التواضع للأفيال في النسخ الأخيرة وكان آخرها الخروج على يد منتخب مصر في الدور الثاني .

عقدة اصحاب الأرض

وبعيدا عن تواضع السجل الايفواري في السنوات الأخيرة الا ان عقدة جديدة تطارده هذه النسخة وهي ان اصحاب الأرض باتت البطولة بعيدة عن متناولهم منذ حصول منتخب مصر على اللقب عام ٢٠٠٦ في القاهرة ومنذ عام٢٠٠٦ لم يتمكن اي منتخب استضاف البطولة من الفوز باللقب بل ولم يتمكن من الوصول إلى المباراة النهائية من الاساس وهو الكابوس الذي يطارد منتخب كوت ديفوار حيث لا يرغب الايفواريين في تكرار ما حدث عام ١٩٨٤ عندما استضافوا البطولة وودعوا من الدور الاول على يد منتخبي مصر والكاميرون.

اهم نجوم منتخب كوت ديفوار

كريستيان هاللر نجم هجوم بروسيا دورتموند الألماني.

كريم كوناتيه ريد بول سالزبورج النمساوي .

ماكس جرادل لاعب غازي عنتيب التركي.

عثمان ديوماندي لاعب سبورتنج لشبونة البرتغالي.