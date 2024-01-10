بيلينجهام يتدخل لإقناع هالاند بالانتقال إلى ريال مدريد

يحاول اللاعب الإنجليزي جود بيلينجهام نجم ريال مدريد إقناع المهاجم الدولي النرويجي إيرلينج براوت هالاند، مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، بالانتقال إلى فريق الميرنجي.

ويسعي نادي ريال مدريد لمعرفة رغبة الاعبه لإمكانية ضمه في حال فشل إنضمام المهاجم الفرنسي كيليان مبابي.

حيث ذكرت إذاعة “كادينا سير” الإسبانية أن ثنائي ريال مرديد الإنجليزي جود بيلينجهام والبرازيلي فينيسيوس جونيور، يحاولان إقناع هالاند بالانتقال إلى ريال مدريد.

يُذكر أن الثنائي هالاند وبيلينجهام قضيا فترة بفريق بوروسيا دورتموند الألماني، قبل أن ينتقل الأول لصفوف مانشستر سيتي، ثم ينتقل الإنجليزي إلي صفوف ريال مدريد.

جدير بالذكر أن هالاند كان قد انتقل إلى صفوف مان سيتي في صيف عام 2022، مقابل 60 مليون يورو، قادمًا من بوروسيا دورتموند الألماني، و شارك في 22 مواجهة مع مان سيتي، منذ بداية الموسم الحالي، بكل المسابقات، إذ أحرز 19 هدفًا، وصنع 5 آخرين.