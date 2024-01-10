وزير خارجية تونس يؤكد حرص بلاده على تعزيز العلاقات المتميزة مع الصين

ثمن وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، نبيل عمار، علاقات التعاون المتميزة التي تربط تونس والصين.

وأكد عمار ـ خلال لقاء عقده مع سفير جمهورية الصين الشعبية في تونس "وان لي" بمقر الوزارة ـ حرص تونس على تعزيز وتطوير العلاقات بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الصديقين.

وبحث الجانبان، علاقات الصداقة والتعاون التونسية ـ الصينية، فضلاً عن الزيارة الرسمية التي سيقوم بها وزير الشؤون الخارجية الصيني "وانج يي" إلى تونس من 14 وحتى 16 يناير الجاري.

يشار الى أن زيارة وزير الخارجية الصيني تتزامن مع الاحتفال بمرور 60 عامًا على العلاقات الدبلوماسية بين تونس والصين