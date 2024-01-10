حركة الشباب تأسر مروحية أممية مع 6 عمال إغاثة في وسط الصومال

استولت حركة الشباب على طائرة هليكوبتر تابعة لبعثة الأمم المتحدة في الصومال بعد هبوطها عن طريق الخطأ بعد ظهر يوم الأربعاء في الأراضي التي تسيطر عليها الجماعة المسلحة، وفقا لتقارير محلية متعددة.

ويحتجز الآن ما لا يقل عن ستة من عمال الإغاثة الذين كانوا على متن الطائرة من قبل الجماعة المسلحة المرتبطة بتنظيم القاعدة والتي تعيث فتيل العنف في القرن الأفريقي منذ عقود.

وهبطت المروحية بالقرب من قرية جادون في منطقة جلجادود بسبب خلل فني، وفقا لمذكرة للأمم المتحدة اطلعت عليها قناة الجزيرة. كما أكد مسؤول في الأمم المتحدة في مقديشو الحادث.

وفقا للمذكرة، كان هناك تسعة ركاب على متن الطائرة بما في ذلك أفراد عسكريون ومقاول طرف ثالث. وبحسب ما ورد تم أخذ ستة منهم من قبل المجموعة بينما هرب 2 من الركاب وما زالوا طلقاء.

"تم تعليق جميع رحلات الأمم المتحدة مؤقتا في المنطقة المجاورة حتى إشعار آخر" ، جاء في جزء من المذكرة.

ولا تزال التفاصيل الأخرى، بما في ذلك جنسية من كانوا على متن السفينة، غير واضحة، كما لم تعلق الحكومة الصومالية بعد على هذه التقارير.