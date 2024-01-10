طليقة توفيق عكاشة تطالب بحبسه.. تفاصيل

حررت طليقة الإعلامي توفيق عكاشة، اليوم الأربعاء، محضر بقسم شرطة أكتوبر، ضد طليقه الإعلامي توفيق عكاشة ، وطالبت بحبسه شهرًا في حال امتناعه عن سداد مبلغ 342 ألف جنيه بموجب أحكام قضائية صدرت من محكمة الأسرة ضده.

وقدمت «رضا السيد»، 53 عامًا، موظفة بقطاع الإذاعة والتليفزيون الصيغة التنفيذية من حكم «أسرة مدينة نصر» الصادر لها ضد طليقها الإعلامي توفيق يحيى إبراهيم عطيه عكاشة- 58 سنة، بتاريخ الـ28 من نوفمبر الماضى، إذ قضت المحكمة بحبس المذكور شهرًا حال امتناعه عن أداء مبلغ 342 ألف جنيه بموجب الأحكام النهائية الصادرة في الدعوى رقم 81 لسنة 2016 عن نفقة الصغير وأجر المسكن والخادم، وأحيل بلاغ طليقة توفيق عكاشة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وفى سياق أخر قال دفاع طليقة صيدلي مدينة نصر، خلال ثاني جلسات محاكمة المتهم في محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، إزاي هنستر عليه وهو مسترش على المجني عليهم، وقام بالاعتداء عليهم أثناء تواجده في الصيدلية في مدينة نصر، والفيديوهات أثبتت اللي عمله في الصيدلية، ومراته كانت قدمت بلاغ قبل كدة وتم حفظه، وده اللي أخر ظهور القضية وأنا بمثل القاصرات المجني عليها حتى في حالة عدم وجودهم.

نص تقرير الفحص الفني لفيديوهات عنتيل مدينة نصر

كما طالب دفاع صيدلي مدينة نصر، براءة موكله استنادا على أن الدعوى مسندة من غير ذي صفة، انتفاء صفة وجود مجني عليهم، وكيدية الاتهام وتلفيقه من طليقة الصيدلي، وعدم معقولية تصور الواقعة، وانتفاء الركن المادي والمعنوي، وعدم إثبات ما حدث وانتفاء صفة المتهم بالمضبوطات والأحراز، وبطلان تسجيل الفيديوهات لعدم صدور إذن من الجهات المختصة، وأن الواقعة كيدية من زوجته بسبب الخلافات وبعدين مش كل واحد بيدي حقنة متحرش.

وتضمن تقرير الفحص الفني لفيديوهات عنتيل مدينة نصر، مقطع فيديو مدته 14.58 دقيقة، تم تصويره من كاميرا مراقبة بتاريخ 24 مارس 2020 الساعة 7 مساء، ظهرت فيه حجرة الصيدلية الداخلية وبها مكتب ورول عليه بعض الأدوية وكراتين ملقاه على الأرض، ومروحة تعلو السقف، ثم ظهر المتهم - عنتيل مدينة نصر - وبعد ذلك ظهرت بنت ترتدي بنطلون رصاصي وتي شيرت روز وعلى رأسها طرحة سوداء.

وتبين من الفيديو أن الصيدلي الشهير كان يرتدي حينها بنطلون أسود وقميص أزرق توجه إلى البنت وقام برفع ملابسها إلى أعلى، واستخدم سماعة طبية في أذنه للكشف عليها من بطنها ثم ظهرها ثم قام بالعبث في جسدها ولامس أجزاء حساسة بيده ثم قام بإحتضانها ثم أنصرفت البنت وهو من خلفها حتى ظهر مرة أخرى وفي يده نقود ووضعها في الدرج ثم جلس على المكتب وبدأ يتجول لممارسة عمله مرة أخرى، ولم يظهر شخصا أخر معه طوال الفيديو.

وقال تقرير الفحص الفني أن الشخص الظاهر في المقطع هو الصيدلي خ ت وذلك بعد أن تم أخذ بصمة الصوت وصورته بمعرفة اللجنة الوطنية للإعلام، حيث تم التأكيد من قبل اللجنة على أنه بفحص الفيديوهات ووصف وتفريغ الفلاشة تبين أن الظاهر بالفيديوهات مطابق لصورة وصوت الصيدلي.

تلقت أجهزة أمن القاهرة، بقسم شرطة مدينة نصر ثالث بلاغا من محامية ، مقيمة بمحافظة الجيزة قررت بتضررها من صيدلى وصاحب صيدلية كائنة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول لقيامه بالإعتداء على الفتيات حال قيامه بتوقيع الكشف الطبى عليهن داخل الصيدلية خاصته وتصويرهن بواسطة كاميرات الصيدلية ، وتفريغ مقاطع الفيديو المسجلة والاحتفاظ بها.

وقدمت المحامية فلاشة موثق عليها بعض مقاطع الفيديو حال قيامه بالإعتداء على الفتيات، وأضافت بتحصلها على "كارت الذاكرة" من طليقة المشكو فى حقه ، تم ضبط المشكو فى حقه ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وكشفت التحريات الأمنية التي باشرتها أجهزة أمن القاهرة، قيام طليقة صيدلي مدينة نصر بإعطاء فلاشة تحمل مقاطع فيديو من كاميرات المراقبة المتواجدة داخل صيدلية يمتلكها طليقها، تضمنت مقاطع فيديو عديدة له أثناء الإعتداء على قاصرات وسيدات داخل الصيدلية.