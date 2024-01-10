محافظ القاهرة : تكثيف الحملات لتحقيق الانضباط وإعادة الوجه الحضاري للعاصمة 

شدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بتكثيف الحملات بالتنسيق مع شرطة المرافق لتحقيق الانضباط وإعادة الوجه الحضاري للعاصمة ، مؤكدًا على رؤساء الأحياء بضرورة التواجد الدائم بالشارع والتفاعل المباشر مع شكاوى المواطنين وإيجاد الحلول السريعة لها .

وفي سياق متصل ، قام الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، يرافقه اللواء خالد شحاته، رئيس حى المطرية، بحملة مكبرة لإزالة الإشغالات بالتنسيق مع الجهات الأمنية وشرطة المرافق بمنطقة السوق القديم بشارع الحرية بالمطرية ومحيط مستشفى المطرية العام بهدف إعادة الانضباط للمنطقة وتسهيل حركة المرور بشارع الحرية، وذلك فى إطار توجيهات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة.

الجدير بالذكر ان محافظة القاهرة قد زالت سوق الخميس بالمطرية، نهاية عام 2020، وتم نقل الباعة إلى سوق المسلة الحضارى

وأكد نائب محافظ القاهرة، أن نقل الباعة الجائلين من شوارع المطرية جاء ضمن خطة شاملة لتطوير الحى بالكامل والتى تم تنفيذها

وأوضح نائب محافظ القاهرة ، أن سوق المطرية بالمسلة يضم باعة الخضروات والفاكهة واللحوم والأسماك ويضم 769 باكية، ويأتى ضمن خطة الدولة لتطوير منطقة المطرية والقضاء على الأسواق العشوائية بها وإخلاء الشوارع من الباعة الجائلين والإشغالات، مشيرا إلى أنه تم مراعاة القيمة الإيجارية للباكيات لتكون بأسعار مناسبة وحسب مساحة الموقع.