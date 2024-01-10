رئيس مياه القاهرة: حساسات ذكية لقياس منسوب مياه النيل باستخدام الذكاء الاصطناعى

فى إطار اهتمام الدولة بتطوير وتحديث انظمة العمل والإستفادة من التكنولوجيا الحديثة وتطبيقات الذكاء الإصطناعى فى حوكمة و إدارة المنشآت بكافة مؤسسات الدولة.

قامت شركة مياه الشرب بالقاهرة بتركيب حساسات ذكية لقياس منسوب مياه النيل بمداخل محطات انتاج المياه ، وجدير بالذكر ان هذا المشروع سيساهم بقدر كبير فى المراقبة المستمرة لتغيرات منسوب مياه النيل كما تم اعداد قاعدة بيانات متكاملة عن منسوب مياه النيل تساهم فى التنبؤ بالتغيرات التى تطرأ على منسوب النيل والذى يندرج ضمن خطة اعمال الشركة للتحول الرقمى و التنبؤ بالأعطال ويساهم فى سرعة إنجاز الصيانات الوقائية لجميع المعدات بمحطات انتاج المياه التابعة للشركة ، وذلك برصد البيانات الواردة من هذه الحساسات بصورة لحظية بما يساهم فى تحديد كفاءة المياه الداخلة لمحطات المياه والتنبوء بالأعطال التى قد تحدث نتيجة تغير خصائص المياه لأى عوامل جوية او مؤثرات خارجية وذلك قبل دخولها لمراحل المعالجة داخل المحطة ، ويساهم هذا التطبيق فى رفع كفاءة تشغيل المعدات داخل المحطات وزيادة العمر الإفتراضى لها.

واكد المهندس مصطفى الشيمى ان الشركة تعمل على تطوير كافة منظومات العمل ضمن سياسة الدولة فى التحول الرقمى وميكنة كافة إجراءات التشغيل بجميع مواقع العمل و استدامة توصيل وضخ المياه لكافة العملاء على مدار الساعة وفقاً لمعايير الجودة المصرية والعالمية.