محامي عنيل مدينة نصر: هو كل واحد بيدي حقنة متـحرش

عنتيل مدينة نصر.. شهدت جلسة محاكمة صيدلي مدينة نصر مرافعة دفاع المتهم وأيضا مرافعة المحامية المدعية بالواقعة، في اتهامه بمواقعة سيدات وقاصرات داخل الصيدلية المملوكة له في مدينة نصر بمنطقة عزبة الهجانة.

وطالب دفاع الصيدلي المتهم ببراءة موكله استنادا على أن الدعوى مسندة من غير ذي صفة، انتفاء صفة وجود مجني عليهم، وكيدية الاتهام وتلفيقه من طليقة الصيدلي، وعدم معقولية تصور الواقعة، وانتفاء الركن المادي والمعنوي، وعدم إثبات ما حدث وانتفاء صفة المتهم بالمضبوطات والأحراز، وبطلان تسجيل الفيديوهات لعدم صدور إذن من الجهات المختصة، وأن الواقعة كيدية من زوجته بسبب الخلافات وبعدين مش كل واحد بيدي حقنة متحرش.

كما قالت المحامية المدعية بالواقعة، إزاي هنستر عليه وهو مسترش على المجني عليهم، وقام بالاعتداء عليهم أثناء تواجده في الصيدلية في مدينة نصر، والفيديوهات أثبتت اللي عمله في الصيدلية، ومراته كانت قدمت بلاغ قبل كدة وتم حفظه، وده اللي أخر ظهور القضية وأنا بمثل القاصرات المجني عليها حتى في حالة عدم وجودهم.

أقوال طليقة عنتيل مدينة نصر

وقالت طليقة صيدلي مدينة نصر، في أقوالها خلال التحقيقات بقضية صيدلي مدينة نصر، إنها تزوجت من الصيدلي خالد م المتهم في القضية في غضون عام 2002 ولديها أبناء منه، وأنها تخرجت من كلية الصيدلة وبعد سنوات من الزواج قامت بفتح صيدلية خاصة بها وأيضا قام زوجها «صيدلي مدينة نصر» بفتح صيدلية هو الآخر، وكانا في منطقة عزبة الهجانة في مدينة نصر، ولم يكن هناك مشكلات بينهما.

أنه في عام 2018 قامت ابنتها بإبلاغها بأن والدها تعدى عليها وطلب منها حسر ملابسها عنها، وأنها لم تكن تعلم ما يقوم به والدها، وحينما واجهت طليقها بذلك أنكر في البداية، ثم عاد ليعترف بأنه ارتكب ذلك ولكنه لم يكن يقصد شيئا من ذلك، ومنذ ذلك الحين وهو لا يفعل لها شيئا، إلا أنها اكتشفت جرائمه التي تمت داخل الصيدلية بمنطقة عزبة الهجانة بعدما عثرت على مقاطع الفيديو الخاصة بالصيدلية.

وأضافت طليقة صيدلي مدينة نصر في اقوالها أمام النيابة العامة في القاهرة، أنها ذات يوم خرج طليقها «صيدلي مدينة نصر» إلى عمله وترك هارد ديسك داخل غرفة النوم وقامت بتوصيل الهارد على الجهاز ثم شاهدت ملفات مغلقة بشفرات لا تفتح، كما عثرت على ملفات أخرى عليها أسماء سيدات ولكنها كانت غير مشفرة وحينما فتحتها عثرت على مقاطع فيديو داخل كل ملف منهم.

طليقة صيدلي مدينة نصر: شوفت مقاطع فيديو مش كويسة ليه

واستكملت طليقة صيدلي مدينة نصر، أنها شاهدت سيدات في مقاطع الفيديو يقوم زوجها بممارسة أفعال مخلة معهن وظهرت قاصرات وسيدات يقوم بملامسة أجسادهن باستخدام السماعة الطبية الخاصة به، وأيضا ملامسة أجساد أخريات أثناء إعطائهن الحقن العلاجية في مكان خلفي في الصيدلية المتواجدة في عزبة الهجانة، وبعد ذلك قامت بترك منزل الزوجية وذهبت إلى أسرتها وقامت برفع دعوى طلاق للضرر في محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة.

وأكدت طليقة صيدلي مدينة نصر، أنها أقامت دعوى قضائية في محكمة الأسرة حملت أرقام 110 لسنة 2022 أسرة القاهرة الجديدة، وحينها تقدمت إلى المحكمة بمقاطع الفيديو التي عثرت عليها وقامت المحكمة بانتداب خبيرا من الإذاعة والتلفزيون وورد تقرير الهيئة الوطنية للإعلام مؤكدا بأن صيدلي مدينة نصر هو الشخص الظاهر في مقاطع الفيديو، وعقب حصولها على حكم طلاق للضرر تقدم بعدها بالإستئناف وما زالت القضية قيد النظر.

وكشف فحص الفيديوهات الخاصة بـ عنتيل مدينة نصر مفاجأت، حيث تبين من تقرير الهيئة الوطنية للإعلام الذي تسلمته محكمة الأسرة في القاهرة الجديدة والذي حصلت بموجبه زوجة الصيدلي على قرار طلاق للضرر، أن مقاطع الفيديو التي تم تقديمها على فلاشة تسير بصورة طبيعية ولا يوجد بها ثمة تلاعب سواء بالحذف او المونتاج.

وتضمن تقرير الفحص الفني لفيديوهات عنتيل مدينة نصر، مقطع فيديو مدته 14.58 دقيقة، تم تصويره من كاميرا مراقبة بتاريخ 24 مارس 2020 الساعة 7 مساء، ظهرت فيه حجرة الصيدلية الداخلية وبها مكتب ورول عليه بعض الأدوية وكراتين ملقاه على الأرض، ومروحة تعلو السقف، ثم ظهر المتهم - عنتيل مدينة نصر - وبعد ذلك ظهرت بنت ترتدي بنطلون رصاصي وتي شيرت روز وعلى رأسها طرحة سوداء.

وكشف الفيديو أن الصيدلي الشهير كان يرتدي حينها بنطلون أسود وقميص أزرق توجه إلى البنت وقام برفع ملابسها إلى أعلى، واستخدم سماعة طبية في أذنه للكشف عليها من بطنها ثم ظهرها ثم قام بالعبث في جسدها ولامس أجزاء حساسة بيده ثم قام بإحتضانها ثم أنصرفت البنت وهو من خلفها حتى ظهر مرة أخرى وفي يده نقود ووضعها في الدرج ثم جلس على المكتب وبدأ يتجول لممارسة عمله مرة أخرى، ولم يظهر شخصا أخر معه طوال الفيديو.

وقال تقرير الفحص الفني أن الشخص الظاهر في المقطع هو الصيدلي خ ت وذلك بعد أن تم أخذ بصمة الصوت وصورته بمعرفة اللجنة الوطنية للإعلام، حيث تم التأكيد من قبل اللجنة على أنه بفحص الفيديوهات ووصف وتفريغ الفلاشة تبين أن الظاهر بالفيديوهات مطابق لصورة وصوت الصيدلي.

تلقت أجهزة أمن القاهرة، بقسم شرطة مدينة نصر ثالث بلاغا من محامية ، مقيمة بمحافظة الجيزة قررت بتضررها من صيدلى وصاحب صيدلية كائنة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول لقيامه بالإعتداء على الفتيات حال قيامه بتوقيع الكشف الطبى عليهن داخل الصيدلية خاصته وتصويرهن بواسطة كاميرات الصيدلية ، وتفريغ مقاطع الفيديو المسجلة والاحتفاظ بها.

وقدمت المحامية فلاشة موثق عليها بعض مقاطع الفيديو حال قيامه بالإعتداء على الفتيات، وأضافت بتحصلها على "كارت الذاكرة" من طليقة المشكو فى حقه ، تم ضبط المشكو فى حقه ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وكشفت التحريات الأمنية التي باشرتها أجهزة أمن القاهرة، قيام طليقة صيدلي مدينة نصر بإعطاء فلاشة تحمل مقاطع فيديو من كاميرات المراقبة المتواجدة داخل صيدلية يمتلكها طليقها، تضمنت مقاطع فيديو عديدة له أثناء الإعتداء على قاصرات وسيدات داخل الصيدلية.