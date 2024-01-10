المحكمة تشاهد.. مقطع الفيديو يظهر تورط عنتيل مدينة نصر

عنتيل مدينة نصر..قدمت محامية طليقة صيدلي مدينة نصر، خلال ثاني جلسات محاكمة المتهم في محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس،للمحكمة تقرير الفحص الفني لفيديوهات عنتيل مدينة نصر، والذي احتوي علي مقطع فيديو مدته ١٤:٤٥ دقيقة، تم تصويره من كاميرا مراقبة بتاريخ ٢٤ مارس ٢٠٢٠ بتوقيت الساعة ٧مساء، ظهرت فيه حجرة الصيدلية الداخلية وبها مكتب ورول عليه بعض الأدوية وكراتين ملقاه على الأرض، ومروحة تعلو السقف، ثم ظهر المتهم - عنتيل مدينة نصر - وبعد ذلك ظهرت بنت ترتدي بنطلون رصاصي وتي شيرت روز وعلى رأسها طرحة سوداء.

مقطع الفيديو يظهر تورط عنتيل مدينة نصر

وكشف مقطع الفيديو أن الصيدلي الشهير كان يرتدي حينها بنطلون أسود وقميص أزرق توجه إلى البنت وقام برفع ملابسها إلى أعلى، واستخدم سماعة طبية في أذنه للكشف عليها من بطنها ثم ظهرها ثم قام بملامسه أجزاء حساسة بيده ثم قام بإحتضانها ثم أنصرفت البنت وهو من خلفها.

وقدمت محامية طليقة عنتيل مدينة نصر المتهم، تقرير الفحص الفني أن الشخص الظاهر في المقطع هو الصيدلي خ ت وذلك بعد أن تم أخذ بصمة الصوت وصورته بمعرفة اللجنة الوطنية للإعلام، حيث تم التأكيد من قبل اللجنة على أنه بفحص الفيديوهات ووصف وتفريغ الفلاشة تبين أن الظاهر بالفيديوهات مطابق لصورة وصوت الصيدلي.

و كشف تقرير اللجنة الثلاثية للهيئة الوطنية للإعلام قطاع الهندسة الإذاعية في القضية رقم ١١٠ لسنة ٢٠٢٢ بالقاهرة الجديدة أن بتفريغ محتوى الفيديوهات على الفلاشة محل الفحص، أثبت أنها مضاهية ومتطابقة لصوت وصورة المدعى عليه "خ.م" المعروف إعلاميا بصيدلي مدينة نصر.

وأكدت اللجنة أن مقاطع الفيديو الواردة على الفلاشة تسير بصورة طبيعية ولا يوجد بها أي تلاعب سواء بالحذف أو المونتاج.

جاء في البلاغ الذي تقدمت به المحامية دعاء عباس لأجهزة أمن القاهرة أن الفلاشة تحتوى على مقاطع فيديو لطبيب صيدلي قام بالاعتداء على السيدات والبنات والقيام بأفعال فاضحة ومخلة داخل إحدى الصيدليات مستغل بذلك براءة الأطفال للقيام بأفعال خادشة ومخلة للآداب العامة، وتم إثبات ذلك من خلال كاميرات المراقبة في الصيدلية

تفاصيل واقعة عنتيل مدينة نصر

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى مدير أمن القاهرة إخطارا من اللواء محمد عبد الله مدير مباحث العاصمة بتلقي العقيد على فيصل مفتش مباحث مدينة نصر بلاغا من المحامية دعاء عباس، يفيد بقيام صاحب صيدلية شهيرة بمنطقة عزبة الهجانة بمدينة نصر ومقيم بالتجمع الخامس بممارسة أعمال مشينة مع عدد من السيدات بعضهن بإرادتهن وأخريات مستغل جهلن، بالإضافة لهتكه عرض عدد كبير من البنات الأطفال المترددين على الصيدلية.

وجاء في البلاغ أيضًا أن المتهم احتفظ بعشرات الفيديوهات من تلك المقاطع، وتمكن رجال المباحث من القبض عليه، وتم التحفظ على جهاز لاب توب خاص بالمتهم تمهيدا لفحصه، وتحرر المحضر رقم 13256 جنح ثالث مدينة نصر لسنة 2023، واخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وتحفظ رجال المباحث على عشرات الفيديوهات التي تُظهر المتهم يمارس أفعال مخلة مع سيدات إحداهن أثناء حملها طفل، بالإضافة لعدد من البنات الأطفال، حيث ظهر عدد من البنات الأطفال أثناء ترددهن على الصيدلية للحصول على أدوية، فيما يقوم المتهم بتحسس أجسادهن بحجة توقيع الكشف الطبي عليهن، وتقوم جهات بفحص تلك المقاطع للتأكد من صحتها.

وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بالواقعة.