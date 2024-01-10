انطلاق مؤتمر ومعرض التعدين الدولي بالعاصمة السعودية الرياض

يشارك المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ممثلاً لمصر فى افتتاح مؤتمر ومعرض التعدين الدولى بالعاصمة السعودية الرياض وذلك فى نسخته الثالثة التى تقام يومى 10 و 11 يناير تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وبحضور الأمير عبدالعزيز بن سلمان ال سعود وزير الطاقة والسيد بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية ووزراء التعدين وقادة الاستثمار التعديني على مستوى العالم، ورؤساء كبرى شركات التعدين من 145 دولة، ويشهد مشاركة 250 متحدثاُ من المسئولين والخبراء وقادة الاستثمار.

ويناقش المؤتمر الذى يعد واحداً من أهم المنصات العالمية لقطاع التعدين مستقبل هذا القطاع واحتياجاته و التحديات التى تواجهه والمتغيرات الطارئة مع طرح الحلول لها، ويهتم المؤتمر فى نسخته الجديدة بموضوعات العرض والطلب على المعادن الأكثر استخدامًا في تحقيق توجهات العالم للتحول نحو الطاقة الخضراء، من خلال منصة للنقاش بين الدول المنتجة والمستهلكة للمعادن، وضمان استمرار الاستثمار في القطاع بدءًا من المناجم والتصنيع وعمليات التكرير والمعالجة، إضافة إلى التعامل مع التحديات المختلفة في عمليات التمويل والبنية التحتية والخدمات اللوجستية.

ويدعم المؤتمر والمعرض المصاحب تبني التقنيات لإيجاد بيئة ونشاط تعديني أكثر كفاءة وحفاظاً على البيئة، وسيعمل على وضع خارطة طريق لتحويل المناقشات التي تجري في جلساته وأنشطته إلى مبادرات قابلة للتطبيق، خصوصًا أن قطاع التعدين يواجه تزايد الطلب على المعادن بشكل عام، وعلى المعادن اللازمة لتحقيق تحول نحو الطاقة الخضراء والمتجددة بشكل خاص.