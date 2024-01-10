المنيا تواصل أعمال رصف الطرق والشوارع

تواصل الوحدات المحلية جنوب وشمال محافظة المنيا، أعمال الرصف ورفع كفاءة الطرق والشوارع الرئيسية والداخلية، حيث تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، خطة الرصف على مستوى مراكز المحافظة، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى، للوقوف على آخر المستجدات، موجها رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف التواجد الميدانى؛ لمتابعة أعمال الرصف والتنسيق، مع الشركات المنفذة لتقديم الدعم اللازم، لرفع كفاءة الطرق الرئيسية والشوارع الداخلية، بالمراكز والقرى التابعة، وذلك بهدف الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد اللواء أحمد السايس رئيس مركز ملوى جنوب المنيا، أنه ضمن خطة الرصف لهذا العام تم تركيب بلاط الإنترلوك بشارع التوحيد في حي جنوب المدينة، كما تم الانتهاء من أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بشارع سليم الأول بجميع تفرعاته، وذلك ضمن أعمال الخطة الاستثمارية ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، بهدف تسهيل حركة السير والمرور بتلك الشوارع، وعودة المظهر الجمالي لشوارع المدينة.

وفى مركز ومدينة المنيا، أشار عامر طه رئيس المركز، إلى تنفيذ أعمال رفع كفاءة الطرق بحى غرب المدينة، بالإضافة إلى رصف عزبة الخشابة ( شارع المزارع بتفرعاته المختلفة، شارع الإضافية، شارع السادات )، ضمن أعمال التطوير بشوارع المدينة، لافتا إلى كشط الطبقة القديمة لبدء أعمال الرصف، مع مراعاة الجودة في التنفيذ لتيسير حركة السير أمام المارة من المواطنين، و قائدى المركبات، والعمل على تقليل الازدحام المروري، وخلق سيولة مرورية بالمدينة، حرصا على تحقيق الصالح العام للمواطنين.

وتابع هشام فايز رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي شمال المنيا، أعمال تسوية شارع المصطفى بحى شمال المدينة، تمهيدا لرصفه حيث تم توسعة الشارع بعد الانتهاء من توصيلات المرافق للشارع، وذلك تمهيدا لوضع التربة الرملية للبدء في أعمال الرصف، ضمن خطة تمهيد ورصف الطرق المحلية ذات الأولوية، من خلال المشروع القومي لرصف الطرق المدرجة بالخطة، وفقا للمعايير والمقايسات المعلنة، بهدف تحسين جودة الحياة اليومية للمواطنين خلال تنقلاتهم.