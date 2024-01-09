عميد الطب البيطري الأسبق يكشف أخطر مرض يصيب الإنسان بسبب الدواجن

قال الدكتور مصطفى بسطامي، أستاذ أمراض الدواجن، وعميد كلية الطب البيطري بجامعة القاهرة الأسبق، إن أخطر مرض ينقل للإنسان بعد فيروس الإنفلونزا من الدواجن هو التسمم الغذائي.

وتابع "بسطامي"، خلال حواره مع الإعلامي عماد الصديق، ببرنامج "حكايات ومعجزات"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الثلاثاء، أن التسمم الغذائي يحدث بسبب تناول البيض الملوث بالميكروبات التي قد تؤدي إلى الإصابة بالتيفويد، والإصابة برمض خطير للرجال.

وأضاف أن البيض المخصب أحيانًا يتعرض للكسر، وبعض ضعاف النفوس يشترون هذا البيض بسعر رخيض، وهذا قد يؤدي إلى إصابة الأطفال بالتسمم الغذائي أو التيفويد، وهذا أمر في منتهى الخطورة.