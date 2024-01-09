كلام فى الهوا

الثلاثاء 09/يناير/2024 - 09:38 م 1/9/2024 9:38:16 PM

يقولون إن الشباب هم المستقبل، ولكن الحقيقة أن المستقبل مبنى على الماضى، لذلك نجد أنه من الضرورى أن يكون لدى أى قيادة خبرة سابقة، لأن هذا الشخص يرى النقطة التى يقف عليها بوضوح ويعلم المسافة بينها وبين الهدف الذى يأمل أن يصل به والمؤسسة أو الجهة التى يديرها، ولأنه كذلك يستعين بالمناسب من أهل الخبرة والمعرفة للوصول إلى الهدف، وليس عيبًا أو عجزًا أنه يستعين أو أن يطلب المساعدة لأنه يعلم الحكمة التى تقول «إعطى العيش لخبازة» وهذه الحكمة لا علاقة لها بمقولة أخرى وهى الرجل المناسب فى المكان المناسب، التى يجب أن يُضاف إليها فى الوقت المناسب أو المناخ المناسب أيضًا، فإذا غاب عنه الوقت المناسب أو المناخ المناسب فشل فى كل اختياراته. للأسف أن معظم الذين يتصدرون للعمل فى مجال كرة القدم على سبيل المثال يعتقدون أنهم يملكون الفراسة والقدرة على الاختيار المناسب، نجدهم يستعينون بالأجانب لعدم قدرتهم على تحمل الضغط فى حالة الإخفاق لأنهم للأسف لا يملكون أى مؤهلات نفسية أو أخلاقية أو ثبات إنفعالى تحت الضغط، لذلك لا يستطيعون تحريك الآخرين، لذلك يلجؤون للأجنبى ويدفعون بالعملة الصعبة، ليس مهمًا حاجة الوطن لهذه العملة من عدمه.

لم نقصد أحدًا!