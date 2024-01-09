الثلاثاء 09 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

القومي للمرأة يهنئ د.نرمين حنفي لتكليفها بأعمال رئيس قسم التكرير بمعهد البترول

بوابة الوفد الإلكترونية

تقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه،  بخالص التهنئة إلى الدكتورة نرمين حنفي محمد الأستاذ الباحث بقسم التكرير بمعهد بحوث البترول المصري، وذلك لتكليفها بالقيام بأعمال رئيس قسم التكرير بالمعهد .

وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن بالغ سعادتها وفخرها بتولي الدكتورة نرمين حنفي محمد هذا المنصب، وهو ما يعد تقديرا لمسيرتها العلمية كونها نموذج علمى متميز ، لافتة إلى أن ذلك يأتى تماشياً مع توجهات الدولة وقيادتها السياسية بتمكين المرأة ووصولها لمختلف المناصب القيادية فى ضوء إيمان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى بالمرأة وقدرتها وكفاءاتها .

 

والدكتورة نرمين حنفي محمد لها مسيرة علمية متميزة بدأتها بعد الحصول علي درجة البكالوريوس كلية العلوم جامعة القاهرة تخصص كيمياء، ثم درجة الماجستير في العلوم في الكيمياء العضوية، وعلى درجة دكتوراه الفلسفة فى العلوم في الكيمياء.

 

وتدرجت فى تولى الوظائف فى ظل كفاءتها العلمية وما تميزت به بداية من عملها بوظيفة باحث مساعد بقسم التكرير فى 2003 إلى أن تم تعيينها رئيسيا لمعمل التكرير بالطرق الطبيعية بالقسم فى 2019 .

 

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