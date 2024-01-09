انطلاق اختبارات المتقدمين للمشاركة في إقامة شعائر رمضان بالجامع الأزهر والبعوث الإسلامية

انطلقت بالأمس ولمدة ثلاثة أيام، بالجامع الأزهر الشريف اختبارات قبول المتقدمين للمشاركة في إقامة الشعائر الدينية لشهر رمضان المبارك لعام ١٤٤٥هـ، وذلك بهدف إتاحة الفرصة للمتميزين من العاملين بالأزهر الشريف، للمشاركة في الشعائر والمقارئ التي تعقد بالجامع الأزهر ومسجد مدينة البعوث الإسلامية، بما يتناسب ومكانة الجامع الأزهر، باعتباره أحد أهم المعالم الدينية في العالم الإسلامي، ومركزا بارزا في نشر الثقافة الإسلامية، وذلك وفقا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر.

فتح باب المشاركة في الشعائر الدينية التي تقام بالجامع الأزهر خلال شهر رمضان

وقد أعلن الجامع الأزهر الشريف عبر صفحته الرسمية في ديسمبر عن فتح باب المشاركة في الشعائر الدينية التي تقام بالجامع الأزهر خلال شهر رمضان والتي تتضمن صلاة التراويح والقيام خلال الشهر الفضيل، والمقارئ طوال أيامه، وصلاة التهجد في العشر الأواخر، وتقام هذه الشعائر تحت إشراف الإدارة العامة للجامع الأزهر.

يأتي هذا برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وباعتماد الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، وبإشراف الدكتور عبد المنعم فؤاد المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري بالجامع الأزهر، والدكتور هاني عودة مدير عام الجامع الأزهر، والدكتور أحمد همام مدير إدارة الشئون الدينية بالجامع الأزهر الشريف.