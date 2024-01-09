رئيس جامعة سوهاج يتفقد امتحانات كلية الحقوق في يومها الأول

أجرى الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج جولة تفقدية لمتابعة سير أول أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول ٢٠٢٣/٢٠٢٤ بكلية الحقوق، والتي يؤديها ١١ ألف طالب وطالبة، يصاحبه الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور رابح رتيب بسطا عميد الكلية، اللواء طارق حافظ مدير الأمن الجامعي، وكلاء الكلية وأعضاء هيئة التدريس، وذلك بالمقر الجديد للجامعة.

واطمأن رئيس الجامعة، على توافر كافة سبل الراحة والرعاية وكذلك توفير بيئة آمنة ومناسبة للطلاب لأداء الامتحانات، مشدداً على الالتزام بالقواعد التي أعلنتها الجامعة من عدم اصطحاب الهواتف المحمولة داخل اللجان، التأكد من عدم ارتداء أي طالب أو طالبة للسماعات اللاسلكية. والتزام الطلاب بالأماكن المحددة لهم، وكافة القواعد المنظمة للعملية الامتحانية.

كما اطمأن النعماني، علي مواصفات الورقة الامتحانية ومضمونها للمادة الممتحنة، وتغطيتها لأهداف المقرر، وممثلة لمحتواه، ومراعاتها للفروق الفردية للطلاب تحقيقًا للعدالة.

وأوضح نائب رئيس الجامعة أن الجامعة قامت بإعداد كافة الترتيبات اللازمة لمتابعة سير أعمال الامتحانات بصفة مستمرة والعمل على توفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء امتحاناتهم.

وأضاف الدكتور رابح رتيب، أن الامتحانات مستمرة وفقًا للجدول الزمني المحدد لها والتي ستنتهي يوم ٢٥ من شهر يناير الجاري، موضحاً أن الطلاب يؤدون الامتحانات داخل ٦٤ لجنة امتحانية.