ختام فاعليات حملة "بالوعي مصر بتتغير للأفضل" بالشرقية

تختتم مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الشرقية، غدا الثلاثاء، فاعليات حملة «بالوعي مصر بتتغير للأفضل» بمركز شباب منيا القمح، والتي يتم تنظيمها على مدار يومين.

وحرص عبد الحميد الطحاوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالشرقية، اليوم الاثنين، على تفقد خدمات الحملة المقدمة للسيدات المستهدفات، وأدار معهن حواراً هادئا، موجها مسئولي الحملة بتقديم خدمات مميزه لهن، وتلبية رغابتهن في إطار الإمكانيات المتاحة.

تواصل الحملة فاعلياتها غدا في يومها الاخير، مع اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوى، والتأكيد على أعمال التطهير بجميع العيادات التي تقدم خدماتها بالقافلة الطبية، كأحدى الخدمات التي تقدمها الحملة حفاظا على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.