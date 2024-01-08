الإثنين 08/يناير/2024 - 08:27 م 1/8/2024 8:27:59 PM

أوبرا الإسكندرية تتألق منذ حوالى ثلاثة أشهر وتتغير معالمها للأفضل سواء من الناحية الإدارية أو الفنية ومنذ أن تولى إدارتها الفنان شريف أبو العلا تغيرت أحوالها إلى مستوى راقٍ يليق بوزارة الثقافة ويليق بجماهير الإسكندرية المتذوقة لجميع أنواع الفنون منذ زمن بعيد نظرًا لما شهدته من ثقافات متعددة جاءت عبر المتوسط من دول وثقافات كثيرة أرادت غزوها.

وكانت الأوبرا زمان مقصور دخولها على طبقة معينة ولكنها الآن تستقبل كل طبقات المجتمع المتذوقة لأنواع الفنون المختلفة لكافة الطوائف والديانات، فقد نظمت الأوبرا أربع حفلات يومى 23 و24 من الشهر الماضى «كورال قلب داوود» وحفل لتنمية مواهب الكريسماس احتفالًا بأعياد شركاء الوطن، وكان الإقبال كبيرًا من الجماهير، وستشهد الجماهير عدة حفلات خلال يناير الحالى أبرزها فرقة أوبرا الاسكندرية بقيادة المايسترو أحمد عامر وباقة من موسيقى الفنان محمد الموجي، وحفلة للفنان وائل الفشنى ولأول مرة فى الإسكندرية عروض لأوبرا «البروكة» لأعمال الفنان سيد درويش، وحفل الموسيقى العربية للفنان ياسر سليمان فى أول فبراير وغيرها من الحفلات المشوقة.

حقيقة الفنان شريف أبو العلا المدير الجديد له فكر مختلف وله رؤية لربط رجل الشارع العادى بالأوبرا من خلال تنظيم حفلات خارج قاعة الأوبرا بالساحة الخارجية دون شرط «اللبس الفورمال» لمشاهدة فرق العرائس المتحركة بالتعاون مع بيت الفنون الشعبية لمشاهدة أوبريت «الليلة الكبيرة» وغيرها، وكذلك إنشاء مسرح خارجى متنقل على غرار فرق «الأندرجراوند» الموجودة فى طرق مترو الأنفاق وفى الشوارع الأمريكية والأوروبية لربط شباب المدينة بحفلات الأوبرا بالساحة الخارجية باللبس الكاجوال، وأيضًا لأن الفنانين بهذه الفرق يصعب دخولها إلى قاعات الأوبرا.

وكذلك يقوم المدير الجديد بعمل «بارجولا الفن» بالساحة الخارجية لاستضافة الجماهير وأيضًا فرق الإنشاد الديني، مع محاولة تركيب شاشة عرض كبيرة فى الطريق المؤدى إلى الأوبرا لتشاهدها الجماهير فى حالة الزحام الشديد للعروض.

والأوبرا بصدد ربط طلاب الجامعات والمدارس عن طريق تقديم عروض من خلال المسرح المتنقل بالتعاون مع مسرح العرائس وفرق تنمية المواهب، كما تم توقيع بروتوكول بين الأوبرا ونادى سبورتنج لفتح فصول تنمية المواهب للكورال والباليه والبيانو وستكون إدارة الأوبرا مسئولة عن إدارة جميع الفنون داخل جدران النادى مع وضع إعلانات لحفلات الأوبرا داخل النادى.

ولأول مرة أيضًا يفكر الفنان شريف أبو العلا فى تشكيل مجلس استشارى من محبى الفنون والثقافة لتقديم المشورة فى نوعية الفنون التى تقدمها الأوبرا ويحبها جماهير الإسكندرية.

الجدير بالذكر أن الفنان شريف أبو العلا شاهر معروف ولديه الكثير من الدواوين وشارك فى العديد من المسرحيات الثقافية الكبيرة منها تجسيد شخصية صلاح الدين الأيوبى فى افتتاح مهرجان القلعة فى يوليو الماضى وهو أيضًا مؤسس فرقة «حلقة الذكر» والتى تخرج منها بعض نجوم الإنشاد الدينى.

كل التوفيق للمدير الجديد وجهاد شعبان المسئول الإعلامى النشط بالأوبرا.

نقيب الصحفيين بالإسكندرية