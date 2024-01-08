لقى مسن قعيد الفراش حرقًا بسبب “سيجارة” داخل غرفته بمنطقة منشأة القناطر، تم نقل الجثمان الي المستشفي وتوالت النيابة التحقيق

سيجارة تكتب..نهاية مسن قعيد حرقا بمنشأة القناطر

تلقى قسم شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة ، بلاغًا من الأهالي بوجود شخص توفي محترقًا، داخل منزله، وانتقل رئيس المباحث والقوة المرافقة له إلى محل الواقعة.

وكشفت التحقيقات، أن المتوفى مسن ٧٠ سنة وقعيد منذ 7 سنوات، وأفادت التحريات أن نجل المتوفى شاهد دخانًا يتصاعد من غرفته، وتبين أن سيجارة كان والده يدخنها سقطت من يديه دون انتباهه؛ فأحرقت “البطانية” وحولته لجثة متفحمة، فيما لم يتهم أحدًا بشيء ولا يوجد شبهة جنائيًا، وتحرر محضر بالواقعة.

مصرع سيدة واصابة زوجها بالاختناق

كما توفيت سيدة وأصيب زوجها اختناقا داخل منزلها بمنطقة كرداسة، وانتقلت الأجهزة الأمنية والإسعاف إلى مكان البلاغ.

وتلقى مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد بوجود جثة ومصاب داخل شقة بمنطقة كرداسة.

وبالانتقال والفحص تبين وفاة سيدة مختنقة، فيما أصيب زوجها، نتيجة استنشاقهما غاز أول أكسيد الكربون، المنبعث عن “موقد فحم”، داخل غرفة نومهما، المُغلقة بإحكام.

وتم نقل الزوج إلى مستشفى الدمرداش لتلقي العلاج وتحرر المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة.