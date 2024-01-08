مفيد للهضم.. طريقة عمل عصير الخوخ بالحليب

عصير الخوخ من العصائر الصحية الغنية بالألياف والفيتامينات التي يحتاجها الجسم، وخلال السطور التاليه نقدم لك طريقة تحضيره بالخطوات.

عصير الخوخ بالحليب

طريقة عمل عصير الخوخ

المقادير

- خوخ : 4 حبات (مقطع)

- نعناع : 2 ورقة

- عسل : ملعقة كبيرة (أبيض)

- ماء بارد : كوب (مثلج)

- مكعبات الثلج : حسب الرغبة

طريقة التحضير

ضعي الخوخ في الخلاط الكهربائي، واضربي حتى يصبح قوامه سائلاً.

أضيفي الماء والعسل، واضربي مرة أخرى حتى تحصلي على القوام المناسب لعصير الخوخ.

صفي عصير الخوخ باستخدام مصفاة.

صُبي عصير الخوخ في أكواب التقديم مع مكعبات الثلج بحسب الرغبة.

فوائد تناول الخوخ

تحسين الهضم

يحتوي الخوخ على ألياف قابلة للذوبان وغير قابلة للذوبان. الألياف القابلة للذوبان تساعد على استقرار نسبة السكر في الدم وتحافظ على مستويات الكوليسترول تحت السيطرة. الألياف غير القابلة للذوبان تساعد في الهضم وتساعد على منع الإمساك.

يعزز بصرك

الخوخ يحتوي علي مضاد للأكسدة يسمى بيتا كاروتين ، عندما تاكله يحوله جسمك إلى فيتامين أ ، وهو مفتاح الرؤية الصحية.

احصل على فيتامين هـ

تعد المكسرات والبذور من أشهر المصادر لفيتامين E ، لكن الخوخ قد نضج معها أيضًا، مضادات الأكسدة هذه مهمة للعديد من خلايا الجسم، كما أنه يحافظ على صحة الجهاز المناعي ويساعد على توسيع الأوعية الدموية لمنع الدم من التجلط في الداخل.

يساعد في هدوء الامعاء

إذا كنت تعاني من مشاكل في المعدة ، فقد تكون وجبة خفيفة من الخوخ المعلب ، وتحتوي على نسبة أقل من الألياف مقارنة بالفاكهة الطازجة ، كما أنها سهلة الهضم، كجزء مما يسمى "النظام الغذائي الناعم المعدي المعوي" ، يمكن أن يساعد الخوخ المعلب في تهدئة اضطراب المعدة وتخفيف الإسهال والغازات.