بتكلفة أقل.. اصنعي كيك بلوبيري بالمج بدون بيض

كيك بلوبيري من الحلويات اللذيذة والسريعة التي تتميز بمذاقها اللذيذ، بجانب مكوناتها المتوفره في أغلب المنازل، وخلال السطور التالية نقدم لك طريقة تحضيرها بدون بيض لتكلفة أقل ومذاق شهي.

كيك بلوبيري

طريقة عمل كيك بلوبيري بالمج بدون بيض

المقادير

- سكر : 3 ملاعق كبيرة

- دقيق : ربع كوب

- حليب : ربع كوب

- الزيت : 2 ملعقة كبيرة

- الكاكاو : ملعقة كبيرة

- بيكنج بودر : ملعقة صغيرة

- بلوبري : ملعقة كبيرة

كيك بلوبيري

طريقة التحضير

ضعي المكونات الجافة في المج واخلطيهم جيداً.

أضيفي الزيت والحليب وقلبي المكونات بالشوكة.

اضيفي البلوبيري وقلبي قليلاً.

أدخلي المج للفرن متوسط الحرارة لمدة 20 دقيقة، أو في المايكرويف لمدة 3 دقائق وحتى التأكد من النضوج.

قدمي الكيك دافئاً.