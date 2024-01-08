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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

كأس رابطة الأندية المحترفة.. تعادل سلبي بين مودرن فيوتشر والاتحاد السكندري

مودرن فيوتشر والاتحاد
مودرن فيوتشر والاتحاد السكندري

انتهت مجريات الشوك الاول بين فريق مودرن فيوتشر ونظيره الاتحاد السكندري بالتعادل السلبي بدون أهداف، في الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب ستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الرابطة.

تشكيل الاتحاد السكندري أمام فيوتشر
حراسة المرمى: المهدي سليمان.

خط الدفاع: هشام صلاح وسيف تقا، وإسلام أبوسليمة وعمرو صالح.

خط الوسط: مورو ساليفو وخالد الغندور، وكريم الديب وعبدالغني محمد.

خط الهجوم: بيكالي اوبامي وبنجامين بواتينج.

وجاء تشكيل مودرن فيوتشر على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جنش

دفاع: جوناثان نجويم، محمد ربيعة، محمود رزق، باسم علي

وسط: غنام محمد، اموراني حساني، محمد صادق ، عبد الكبير الوادي ، احمد عاطف

هجوم: مروان محسن

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