الإثنين 08 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الأمم المتحدة: 85% من إجمالي سكان غزة نزحوا داخليًا حتى نهاية 2023

غزة
غزة

أكد مكتب تنسيق الشئون الإنسانية التابع للأمم المتحدة أن عدد النازحين داخل قطاع غزة بلغ نحو 1.9 مليون شخص، بما نسبته 85% من إجمالي سكان القطاع فى نهاية عام 2023، بما في ذلك العديد ممن نزحوا مرات عدة؛ حيث تضطر العائلات إلى الانتقال بشكل متكرر للبحث عن السلامة.

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وأضاف المكتب في تقرير وزعه اليوم الاثنين في جنيف أن ما يقرب من 1.4 مليون نازح يعيشون في 155 منشأة تابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في جميع محافظات القطاع؛ حيث تتجاوز المرافق طاقتها الاستيعابية بكثير، لافتا إلى أن محافظة رفح تعد الآن الملجأ الرئيسي للنازحين، حيث يتواجد أكثر من مليون شخص في مكان مكتظ للغاية، وذلك في أعقاب تكثيف الأعمال العدائية في خان يونس ودير البلح، إلى جانب أوامر الإخلاء التي أصدرها الجيش الإسرائيلي، مشيرا إلى أن الحصول على رقم دقيق للعدد الإجمالي للنازحين لا يزال أمرا صعبا.

 الإبلاغ عن حوالي 220 حادثة تؤثر على مباني الأونروا

 

وتابع: أنه تم الإبلاغ عن حوالي 220 حادثة تؤثر على مباني الأونروا والأشخاص الموجودين بداخلها منذ 7 أكتوبر الماضي، بعضها يتضمن حوادث متعددة تؤثر على نفس الموقع، بما في ذلك ما لا يقل عن 23 حادثة تدخل في مباني الأونروا.

وأفاد المكتب الأممي بأن الدول الأعضاء قامت وحتى 5 يناير الجاري بتقديم 637.6 مليون دولار مقابل النداء العاجل المحدث الذي أطلقته الأمم المتحدة وشركاؤها لتنفيذ خطة الاستجابة الخاصة بها لدعم 2.2 مليون شخص في قطاع غزة، و500 ألف شخص في الضفة الغربية، وقالت المنظمة إن هذا يشكل حوالي 53% من المبلغ المطلوب والبالغ 1.2 مليار دولار.

 

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