ضبط عاملَين بحوزتهما مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية

واصلت الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهود مكافحة جرائم الإتجار في النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، وتمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط عاملَين بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول وبحوزتهما مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية.

كما تم ضبط سائقَين حال إستقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة بولاق أبوالعلا،وبحوزتهما مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية.

بمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمبالغ المالية بقصد الإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى لتحقيق أرباح غير مشروعة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفى سياق اخر فقد أصيب شخص، اليوم الإثنين، صدمته سيارة أثناء عبوره طريق الإسكندرية الصحراوي.

وفور تلقى بلاغ أعلى طريق إسكندرية الصحراوى، مفاده وجود مصادمة، على الفور انتقل رجال الإسعاف لمكان الواقعة، وبالفحص تبين أنه أثناء عبور شخص الطريق صدمته سيارة مسرعة، ما أسفر عن إصابته بكسور وكدمات.

وجرى نقله إلى المستشفى، وتم تفريغ كاميرات المراقبة؛ للوقوف على ملابسات الواقعة، لضبط مالك السيارة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.