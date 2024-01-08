اليوم .. "صحة المنيا" تنظم قافلة طبية علاجية لمواطني ملوي

تنظم مديرية الصحة بمحافظة المنيا ، اليوم الإثنين، قافلة طبية علاجية مجانية ، بقرية قلندول إحدى قرى مركز ومدينة ملوي جنوب المحافظة ، على مدار يومين متتاليين 8 و9 يناير الجاري 2024 ، وذلك ضمن مبادرة "حياة كريمة "، تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا.

لتقديم الخدمات العلاجية المجانية والوصول لكل المناطق والقرى الأكثر احتياجا ، وجميع المواطنين في أماكنهم تيسيرا عليهم ، وأوضح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن القافلة الطبية العلاجية المجانية ، تضم العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة – الجراحة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر - الرمد- الأنف والأذن"، بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين.

مع تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان ، وتحويل الحالات التي تحتاج لإستكمال العلاج للمستشفيات ، مشيرا وكيل وزارة الصحة ، إلى أن القوافل الطبية العلاجية المجانية ، تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة ، في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق المحافظة.