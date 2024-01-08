الإثنين 08 يناير 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

اليوم .. "صحة المنيا" تنظم قافلة طبية علاجية لمواطني ملوي

القافلة الطبية
القافلة الطبية

تنظم مديرية الصحة بمحافظة المنيا ، اليوم الإثنين، قافلة طبية علاجية مجانية ، بقرية قلندول إحدى قرى مركز ومدينة ملوي جنوب المحافظة ، على مدار يومين متتاليين 8 و9 يناير الجاري 2024 ، وذلك ضمن مبادرة "حياة كريمة "، تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا.

 

لتقديم الخدمات العلاجية المجانية والوصول لكل المناطق والقرى الأكثر احتياجا ، وجميع المواطنين في أماكنهم تيسيرا عليهم ، وأوضح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن القافلة الطبية العلاجية المجانية ، تضم العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة – الجراحة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر - الرمد- الأنف والأذن"، بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين.

 

مع تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان ، وتحويل الحالات التي تحتاج لإستكمال العلاج للمستشفيات  ، مشيرا وكيل وزارة الصحة ، إلى أن القوافل الطبية العلاجية المجانية ، تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة ، في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق المحافظة.

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