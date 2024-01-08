3651 قضية سرقة تيار كهربائي خلال يوم

شنت أجهزة وزارة الداخلية، بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادى، حملات مكثفة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات، فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها ، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.

شنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (3651) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.