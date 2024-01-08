بعثة منتخب مصر لكرة اليد تعود اليوم من الدنمارك
تعود بعثة منتخب مصر لكرة اليد بقيادة كارلوس باستور المدير الفني إلى القاهرة، اليوم الإثنين، بعد ختام مشاركتها في منافسات بطولة الدوري الذهبي، التي أقيمت مؤخرا في الدنمارك بمشاركة 4 منتخبات.
وخاض منتخب مصر 3 مباريات خلال مشاركته في الدوري الذهبي جاءت كالتالي:
مصر (30) – (28) هولندا
مصر (31) – (34) الدنمارك
مصر (28) – (23) النرويج
ومن المقرر أن يحصل لاعبي المنتخب الوطني على راحة لمدة 24 ساعة، قبل العودة مجددا لمعسكر مغلق يوم الأربعاء المقبل.
قائمة منتخب مصر لكرة اليد
حراسة المرمى: كريم هنداوي - محمد علي
الجناح الأيسر: أحمد هشام سيسا - مازن رضا
الجناح الأيمن: محمد سند - أكرم يسري
الظهير الأيسر: علي زين - عبد الرحمن فيصل
صانع اللعب: يحيى الدرع - سيف الدرع - أحمد خيري
الظهير الأيمن: يحيى خالد - محسن رمضان - مهاب سعيد
الدائرة: محمد ممدوح هاشم - إبراهيم المصري - أحمد عادل - خالد وليد
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