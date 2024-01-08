تعقد محكمة جنح العجوزة في الجيزة، اليوم الإثنين، أولى جلسات محاكمة وكيل أعمال الفنان حلمي بكر، بتهمة النصب على الموسيقار في مبلغ 2.2 مليون جنيه

اليوم ..أولى جلسات المتهم بالنصب علي الفنان حلمي بكر في 2مليون جنيه



وتبين من الإحالة قيام المتهم «نور.أ.م»، بالقضية رقم 23030 لسنة 2023 المقيدة بالأوراق جنحة بالمادة 336/1 من قانون العقوبات، فإنه توصل لاستيلائه على المبالغ المالية المبينة بالأوراق والمملوكة للمجني عليه حلمي عيد محمد بكر، وكان ذلك باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام المجني عليه بمشروع كاذب.

ودلت التحقيقات، على أن المتهم نصب على الموسيقار حلمي بكر، بعد أن استغل مرضه، وأوهمه بأن أحضر له شخصًا وادعى أنه موظف بأحد البنوك، وحصلا منه على توقيع بهدف ربط الحساب البنكي بشهادة توفير، ثم اكتشف لاحقًا أن المبلغ بالكامل تحول إلى الحساب الخاص بمدير أعماله.

