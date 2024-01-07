نائب محافظ القاهرة يتفقد منطقة الألف مسكن بعد نقل موقف الميكروباصات

تفقد الدكتور إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، منطقة الألف مسكن وشارع جسر السويس وشارع جول جمال بمنطقة عين شمس لمتابعة المنطقة بعد نقل موقف الميكروباصات الى الموقف النموذجي الجديد بشارع جسر السويس بالألف مسكن والذى تم تنفيذه بمعرفة الشركة الوطنية للطرق وهو موقف نموذجى مكون من ثلاث طوابق ويسع لحوالى ثلاثة آلاف سيارة، يأتي ذلك فى إطار إعادة تخطيط وتنظيم منطقة الألف مسكن وشارع جسر السويس.

وأكد نائب محافظ القاهرة، أن الموقف النموذجي الجديد مكون من ثلاث طوابق ويسع لحوالى 3 آلاف سيارة، يأتي ذلك في إطار إعادة تخطيط وتنظيم منطقة الألف مسكن وشارع جسر السويس للقضاء على أي تجاوزات أو مخالفات والعمل على تسيير الحركة المرورية.

يذكر أن محافظة القاهرة تشهد أعمال تطوير في مجال النقل والطرق من أجل استعادة المظهر الحضاري والجمالي للشوارع والميادين والقضاء على أي زحام مروري وفتح شرايين جديدة في قلب العاصمة.

وكان قد قام اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بجولة تفقدية بالمنطقة الشرقية لمتابعة أعمال تطوير وإعادة تخطيط منطقة ألماظة بإعتبارها المدخل الشرقى للعاصمة فى إطار جهود الدولة للتطوير الشامل لكافة مناطق القاهرة واستعادة الوجه الحضارى لها .

كما تفقد محافظ القاهرة عددًا من المحاور الجديدة التى قامت الدولة بإقامتها لربط محاور شرق القاهرة بجنوبها فى إطار خلق محاور جديدة لتيسير الحركة المرورية.

وشملت الجولة كذلك متابعة رفع كفاءة الميادين بأحياء المنطقة الشرقية المختلفة والطرق المؤدية إليها، والإهتمام بزيادة الرقعة الخضراء ورفع كفاءة الحدائق وزراعة الجزر الوسطى لإضفاء المظهر الجمالي على المنطقة .

رافق المحافظ فى جولته د. إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.