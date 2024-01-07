رصف طريق «بيلا - حاذق» بكفرالشيخ

بطول 3.5 كم

تابع محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين، الأحد، أعمال الرصف ورفع الكفاءة والتطوير التى تشهدها مختلف الطرق بمراكز ومدن المحافظة تحت إشراف مديرية الطرق بكفر الشيخ، فى إطار خطة التطوير الشاملة للطرق بالمحافظة بالتوازى مع كافة القطاعات الخدمية بكفرالشيخ.

حيث تابع المحافظ أعمال رصف ووضع الطبقة الاسفلتية بطريق «بيلا - حاذق»، مع توسعة وتطوير الطريق باعتباره أحد المداخل الهامة للمدينة، والذى يبلغ طوله 3.5 كم كشريان مرورى ييسر حركة المواصلات ويقلل من الكثافة والازدحام المرورى، حيث تم وضع الطبقة الأسفلتية للطريق، تحت إشراف جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، ضمن خطة مديرية الطرق بالمحافظة بإشراف المهندس عماد علي عثمان، مدير مديرية الطرق.

كلف نورالدين بسرعة إنهاء الأعمال طبقاً للمواصفات الفنية وفي توقيتاتها المحددة مع مراعاة مناسبب الطريق والميول اللازمة لصرف مياه الأمطار، ولتسهيل الحركة المرورية للسيارات وتقديم خدمة متميزة لأهالى مركز ومدينة بيلا.

من جانبه أكد رئيس مركز ومدينة بيلا، أنه تم تنفيذ أعمال الطبقة الأسفلتية الأولى بالطريق الرابط بين مدينة بيلا وقرية حاذق، ورفع كفاءة الطريق على أعلى مستوى، وذلك ضمن أعمال التطوير التى تمت بالطرق الداخلية بمركز ومدينة بيلا، حيث تشمل الأعمال إعادة رصف الطرق ووضع الطبقة الأسفلتية الأولى بالمواصفات والجودة المطلوبة.

