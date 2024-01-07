الأحد 07 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

غدا.. صحة المنيا تنظم قافلة طبية علاجية بملوي

القوافل الطبية
القوافل الطبية

تنظم مديرية الصحة  بمحافظة المنيا ،  بدءا من غدا الإثنين ، قافلة طبية علاجية  مجانية بقرية قلندول  إحدى قرى مركز ومدينة ملوي  جنوب المنيا ، وذلك على مدار يومين متتاليين  8 و  9 يناير 2024 .

 

وذلك فى اطار الجهود التي تبذلها الدولة المصرية ، لوصول وتقديم الخدمات العلاجية المجانية لكل المناطق والقرى ، ولجميع المواطنين في اماكنهم،  وتنفيذا للمبادرة التي اطلقها  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ( حياة كريمة ) ، وبتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة ، و تحت رعاية اللواء أسامة  القاضي محافظ المنيا ، وبرئاسة  الدكتور محمد حسنين  وكيل وزارة الصحة   .

 

 واوضح الدكتور محمد حسنين  وكيل وزارة الصحة بالمنيا ، إن القافلة الطبية العلاجية المجانية ، تضم العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة – الجراحة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر - الرمد- الانف والاذن "، بواسطة نخبة من الاطباء المتخصصين ؛  مع تقديم الخدمات الطبية  من اجراء الفحوصات والأشعة اللازمة ، وصرف العلاج للمواطنين بالمجان ، وتحويل الحالات التي تحتاج لإستكمال العلاج للمستشفيات؛ 

 

مشيرا وكيل وزارة الصحة ، إلى أن القوافل الطبية العلاجية المجانية ،  تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة ، في توفير الرعاية الصحية للمواطنين ، في نطاق محافظة المنيا.

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