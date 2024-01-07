الأحد 07 يناير 2024
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

المحليات تتابع جهود المنيا في مبادرة تخفيض الأسعار

الحملات التموينية
الحملات التموينية

تابعت وزارة التنمية المحلية ، جهود محافظة المنيا ، في المتابعة المستمرة لجوانب تنفيذ مبادرة تخفيض اسعار السلع الأساسية ، وذلك في نطاق محافظاتهم ، والتأكد من توافر جميع السلع الغذائية بالكميات والأسعار المناسبة ، في الأسواق والمعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة.

 

وذلك في ضوء متابعة اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، بتنفيذ المحافظات لمبادرة رئيس مجلس الوزراء ، لتخفيض اسعار السلع الغذائية الأساسية  ، والتي انطلقت يوم السبت الموافق 14 أكتوبر 2023 في جميع الأسواق المصرية ، وتستمر على مدار ٦ أشهر المقبلة ، بالتعاون والتنسيق مع الإتحاد العام للغرف التجارية ، واتحاد الصناعات المصرية. 

 

حيث اكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، على تشديد الرقابة على المخابز البلدية والأسواق، مع ضرورة تكثيف الحملات لرصد المخالفات وضبط الأسعار ، والتأكد من تطبيق القرارات التموينية ، ومنع الممارسات الإحتكارية ، وقد أسفرت الحملات عن تحرير،  77 مخالفة تموينية منها،  60 مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية .

 

تنوعت بين (إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - نقص وزن - عدم وجود سجلات)، و16 مخالفة في مجال متابعة الأسواق (عدم الإعلان عن الأسعار)، بالإضافة ، إلي مخالفة في مجال المواد البترولية ، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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