المحليات تتابع جهود المنيا في مبادرة تخفيض الأسعار

تابعت وزارة التنمية المحلية ، جهود محافظة المنيا ، في المتابعة المستمرة لجوانب تنفيذ مبادرة تخفيض اسعار السلع الأساسية ، وذلك في نطاق محافظاتهم ، والتأكد من توافر جميع السلع الغذائية بالكميات والأسعار المناسبة ، في الأسواق والمعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة.

وذلك في ضوء متابعة اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، بتنفيذ المحافظات لمبادرة رئيس مجلس الوزراء ، لتخفيض اسعار السلع الغذائية الأساسية ، والتي انطلقت يوم السبت الموافق 14 أكتوبر 2023 في جميع الأسواق المصرية ، وتستمر على مدار ٦ أشهر المقبلة ، بالتعاون والتنسيق مع الإتحاد العام للغرف التجارية ، واتحاد الصناعات المصرية.

حيث اكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، على تشديد الرقابة على المخابز البلدية والأسواق، مع ضرورة تكثيف الحملات لرصد المخالفات وضبط الأسعار ، والتأكد من تطبيق القرارات التموينية ، ومنع الممارسات الإحتكارية ، وقد أسفرت الحملات عن تحرير، 77 مخالفة تموينية منها، 60 مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية .

تنوعت بين (إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - نقص وزن - عدم وجود سجلات)، و16 مخالفة في مجال متابعة الأسواق (عدم الإعلان عن الأسعار)، بالإضافة ، إلي مخالفة في مجال المواد البترولية ، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.