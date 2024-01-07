أحوال جوية مستقرة وطقس دافئ بالبحيرة

تشهد مدن وقري محافظة البحيرة ، صباح اليوم الأحد، أحوال جوية مستقرة، وطقس دافئ ، مع إختفاء السحب المنخفضة والمتوسطة، وتواجد الشبورة المائية حتي التاسعة صباحا، ووجود رياح خفيفة مثيرة للرمال والأتربة أحيانا، مما يؤثر علي معدل الرؤية للسائقين أثناء قيادتهم للسيارات، خاصة في المناق الصحراوية مثل وادي النطرون والنوبارية ومركز بدر .

وفي ميناء الصيد بالمعدية، سارت الأمور بشكل طبيعي، حيت تواجدت أعداد كبيرة من الصيادين منذ الصباح الباكر، تمهيدا لبدء رحلات الصيد في مياة البحر المتوسط، سواء رحلات اليوم الواحد، أو الرحلات الإسبوعية .

وفي قري المحافظة يواصل المزارعين حصاد المحاصيل الزراعية المختلفة ، تمهيدا لنقلها إلي أسواق الجملة بمدن المحافظة .