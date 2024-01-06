النيابة العامة تقرر حبس 4 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار بأسيوط

النيابة العامة في أسيوط قررت حبس 4 أشخاص بتهمة التنقيب غير المشروع عن الآثار. تم ضبطهم متلبسين بالحفر في إحدى القرى التابعة لمركز أسيوط وبحوزتهم الأدوات المستخدمة في الحفر، بالإضافة إلى مركبة تروسيكل بدون لوحات معدنية. وقد عُثر على حفرة في منطقة فضاء بأطراف القرية. وبعد مواجهتهم، إعترفوا بالتنقيب غير المشروع عن الآثار.

حيث أفادت مصادر أمنية بمركز شرطة أسيوط أنه تم إلقاء القبض على أربعة أشخاص مقيمين في إحدى القرى بمركز أسيوط، للاشتباه في قيامهم بالتنقيب غير المشروع عن الآثار. تم ضبطهم وهم يحفرون في منطقة بالقرية، وبحوزتهم الأدوات المستخدمة في عملية التنقيب، بالإضافة إلى مركبة تروسيكل لا تحمل لوحات معدنية والتي كانت ملكاً لأحدهم. وعُثر على حفرة في منطقة فضاء بأطراف القرية.

وقد اعترف المتهمون أمام الجهات الأمنية بقيامهم بالتنقيب بغير الشكل القانوني عن الآثار. وتم تقديمهم للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقهم.

تأتي هذه الحادثة في سياق الجهود المبذولة لحماية الآثار والتراث الثقافي في مصر، وتعزز أهمية توعية الجمهور بأهمية الحفاظ على هذا التراث الغني والقيم.

تقوم السلطات الأمنية والمحلية بمركز أسيوط باتخاذ إجراءات صارمة ضد ممارسي التنقيب غير المشروع عن الآثار ويأتي هذا في إطار حماية التراث الثقافي وتطبيق القانون الذي يحظر التنقيب غير الشرعي عن الآثار.