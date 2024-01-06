هل الأسانسير له رخصة؟ طريقة استخراج أوراق تشغيل مصعد في الجيزة

تعمل المراكز الحكومية الإلكترونية في الأحياء والمراكز والمدن خاصة في محافظة الجيزة؛ على تقديم العديد من الخدمات للمواطنين ومن بين هذه الخدمات رخصة تشغيل مصعد في العقارات السكنية والتجارية فهل هناك رخصة لهذه المصاعد أم لا؟؟



قبل تركيب المصعد والأسانسيرات يجب استخراج رخصة من خلال تقديم بعض الأوراق والمستندات والمعاينة من الحي للتأكد من أن هذا العقار أو المبني يتحمل تشغيل مصعد أم لا وفي السطور التالية ترصد بوابة الوفد الإلكترونية الشروط والمستندات الواجب توافرها لاستخراج هذه الرخص.



المعايير الواجب توفرها لاستخراج الرخصة

تقديم الطلب من خلال مالك العقار أو وكيل أعمال (بتوكيل رسمي موثق) أو رئيس اتحاد الشاغلين.

عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة.



المستندات المطلوبة لاستخراج رخصة مصعد

-صورة بطاقة الرقم القومي للمالك مقدم الطلب. -صورة عقد صيانة مع أحد الشركات المرخص لها بمزاولة المهنة. -توكيل رسمي من مقدم الطلب في حالة توكيل آخرين بإنهاء الإجراءات. -وثيقة تأمين على المصعد وعدد ركابه. -شهادة صلاحية تشغيل مصعد معتمدة من شركة المصاعد طبقًا للكود المصري.



إجراءات استخراج رخصة مصعد