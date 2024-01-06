السبت 06 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

اختيار الفنان التشكيلي أحمد جمال عيد عضوًا بلجنة تنظيم معامل التأثير العربي

الدكتور أحمد جمال
الدكتور أحمد جمال عيد

اختير الدكتور أحمد جمال عي، الفنان التشكيلي، عضوًا باللجنة المنظمة في المؤتمر الدولي التاسع لمعامل التأثير العربي؛ وذلك بإشراف اتحاد الجامعات العربية، وجامعة أبوظبي بالإمارات العربية المتحدة.

ومن المقرر أن يشارك الدكتور أحمد جمال عيد، بمعرض فني تشكيلي يضم أحدث أعماله في مجال التصميم والتواصل البصري،  خلال فترة انعقاد المؤتمر في شهر مايو 2024.

الجدير بالذكر أن الدكتور ‏أحمد جمال عيد هو فنان تشكيلي وقاص وروائي نشر أكثر من 30 بحث علمي محكم في مجلات علمية عالمية وصدر له 13 كتاب ما بين العلمي و الأكاديمي و الأدبي.

مواد متعلقة

"هكذا رحلت فيرجينيا" رواية جديدة للدكتور أحمد جمال عيد

الجريدة الورقية