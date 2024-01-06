اختيار الفنان التشكيلي أحمد جمال عيد عضوًا بلجنة تنظيم معامل التأثير العربي

اختير الدكتور أحمد جمال عي، الفنان التشكيلي، عضوًا باللجنة المنظمة في المؤتمر الدولي التاسع لمعامل التأثير العربي؛ وذلك بإشراف اتحاد الجامعات العربية، وجامعة أبوظبي بالإمارات العربية المتحدة.



ومن المقرر أن يشارك الدكتور أحمد جمال عيد، بمعرض فني تشكيلي يضم أحدث أعماله في مجال التصميم والتواصل البصري، خلال فترة انعقاد المؤتمر في شهر مايو 2024.

الجدير بالذكر أن الدكتور ‏أحمد جمال عيد هو فنان تشكيلي وقاص وروائي نشر أكثر من 30 بحث علمي محكم في مجلات علمية عالمية وصدر له 13 كتاب ما بين العلمي و الأكاديمي و الأدبي.