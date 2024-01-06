الطيران المدني في عام 2023.. "رؤية تُرسم لتحقيق مستقبل اقتصادي ومستدام"

تواجه صناعة الطيران المدني تحديات وتغيرات متلاحقة على كافة الأصعدة، لما سببته من أثر رئيسي ومباشر على مختلف أنشطة النقل الجوي، واتساقًا مع خطة التنمية المستدامة ومستهدفات الدولة المصرية بشأن ما تم تنفيذه من مخططات وفقًا للاستراتيجية الطموحة التي تتبناها وزارة الطيران المدني؛ والتي جاءت مُرتكزه على حزمة من المحاور الرئيسية التنفيذية حيث انعكست في صورة سياسات وإجراءات فعلية تم تنفيذها على أرض الواقع.



وهو ما سيتم إلقاء الضوء عليه، من خلال الجهود وأعمال التطوير التي تمت خلال الفترة الماضية في مختلف المجالات؛ لإبراز الركائز الأساسية لاستراتيجية الوزارة والتي جاء على قمة أولوياتها: تطوير الطاقة الاستيعابية للمطارات وزيادة ورفع كفاءتها، بما يتناسب مع الزيادة المُطردة في نمو حركة الركّاب والطائرات وتوقعات زيادتها المستقبلية وهو ما جعل ضرورة الأرتقاء والنهوض بخدمات الطيران المدني؛ هذا مع الأخذ في الاعتبار لكافة الأطر الحاكمة والعوامل المنافسة متمثلة في؛ (الجودة - السعر - المرونة - الوقت) بما يضمن تحقيق رضاء العُملاء عن الخدمات المقدمة لهم؛ كما أن صناعة الطيران المدني تعد من أقدم الصناعات وقبل أن يتم عرض ما تم من جهود خلال العام الماضي فإن هناك عدة متغيرات إقتصادية واجتماعية وسياسية محلية وإقليمية وعالمية مرتبطة بالأحداث المحيطة – وكذلك وجب استعراض الأولويات المهمة التي تواصل الوزارة تحقيقها؛ وهي:

تطوير القدرات الإستيعابية بالمطارات المصرية. تحسين ورفع كفاءة أداء العمل بالشركات التابعة لوزارة الطيران المدني. تطوير أسطول شركة مصر للطيران.



وتلتقي الأولويات بشكل مباشر مع ابعاد التنمية المستدامة "الإقتصادية، والإجتماعية، والبيئية"

النهوض بمرفق الطيران المدني.

تأمين سلامة وأمن الطيران المدني في خدمة المجتمع المحلي والعالمي.

المساهمة الفعالة فى التنمية الإقتصادية والإجتماعية والبيئية في إطار السياسة العامة للدولة وبما يواكب المتغيرات العالمية.

تطوير ورفع كفاءة أداء العاملين بمرفق الطيران المدني بما يتماشي مع التطور العالمي في صناعة النقل الجوي .



وزارة الطيران المدني وجهود التحول الرقمي:



تم تنفيذ ونشر الموقع الإليكترونى الرسمي لوزارة الطيران المدني بإستخدام أحدث التقنيات التكنولوجية والمعايير الدولية؛ كما تم إتاحة عدة خدمات للجمهور منها: إجراء نظام حجز مُسبق للمجلس الطبي وربطه بالموقع الإلكترونى لتقليل التكدس داخل المجلس، وتنظيم آلية العمل باستقبال أفراد الركب الطائر للقيام بإجراءات الكشف الطبي بإستخدام أحدث التقنيات التكنولوجية والمعايير الدولية. تم تفعيل نظام إليكتروني لتلقي شكاوي التميز أو العنف الذي تتعرض له المراة بإستخدام أحدث التقنيات التكنولوجية والمعايير الدولية. تم تفعيل خدمة للتواصل مع مركز خدمة العملاء للإستفسار ومتابعة الخدمات من أجل تقليل عدد مرات الزيارة الفعلية للمركز، وتحسين رضا المتفاعلين حيث وجدت الخدمة رضا كبير من جانب العملاء طلبات من داخل وخارج جمهورية مصر العربية. تم استقبال البلاغات التطوعية والإبلاغ عن حادث أو واقعه وجارى العمل على الابلاغ الإلزامى تمهيدا لنشره . تم تفعيل منظومة خاصة لإرسال ملفات تحقيقات الوقائع أو الحوادث إلي سلطات التحقيق الدولية بدقة عالية وطريقة آمنة بإستخدام أحدث التقنيات التكنولوجية والمعايير الدولية. تم الإنتهاء من أعمال الأرشفة الألكترونية بالتنسيق مع وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ونقلها لمركز البيانات الموحد لإتاحتها بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية . تم تنفيذ أعمال الربط الشبكي للربط مع منصة البنية المعلوماتية المُقدمة من خلال إدارة المساحة العسكرية لإصدار رخص التشغيل ورخص البناء. تم الربط الشبكي لتفعيل منظومة جهاز حماية المستهلك وتشغيل نافذة لسلطة الطيران المدني للإطلاع على للشكاوي المقدمة من المواطنين فيما يخص قطاع الطيران المدني.



تشغيل خطوط جديدة :



قامت شركة مصر للطيران بتشغيل أول رحلة دولية من مطار سفنكس الدولي إلى مطار ألميريا بأحدث طائراتها من طراز إيرباص A 320 Neoبنقل أعضاء مجلس إدارة إتحاد ألميريا الرياضي بأسبانيا.

احتفلت الشركة الوطنية مع ركابها بإنطلاق أولى رحلاتها الجوية من مطار القاهرة الدولى والمتجهة إلى دكا عاصمة بنجلاديش

وصول أولى رحلات شركة مصر للطيران القادمة من مطار نيوارك بولاية نيوجيرسي إلى مطار القاهرة الدولي؛ وتقوم الشركة بتسيير 3 رحلات أسبوعية بين القاهرة ونيوجيرسي.

إنطلاق أولى رحلات شركة مصر للطيران من مطار القاهرة الدولى إلى مدينة مانشستر بالمملكة المتحدة على طراز طائرتها 800 - 737 B لإعادة تشغيل خط مانشستر ليصل اٍجمالى عدد رحلات شركة مصر للطيران الى المملكة المتحدة (20) إلى مانشستر ورحلة من الأقصر إلى مطار هيثرو بلندن.

إقلاع أولي رحلات شركة مصرللطيران المباشرة من مطار القاهرة الدولي إلى العاصمة الهندية نيودلهي وذلك في ظل التزايد الملحوظ في حجم التبادل التجاري وحركة السفر بين مصر والهند وقيام الشركة بتسير رحلات جوية مباشرة إلى نيودلهي بواقع 4 رحلات أسبوعيًا.

إنطلاق أولى رحلات شركة مصر للطيران إلى مدينة بورسودان، بعد فتح المجال الجوى لشرق السودان.

شهدا وزير الطيران المدنى وسفير دولة اليابان بالقاهرة مراسم الاحتفال بإعادة إنطلاق أولى رحلات الناقل الوطني مصر للطيران المتجهه من مطار القاهرة الدولى إلى مطار ناريتا – بالعاصمة اليابانية طوكيو.

إقلاع أولي رحلات الناقل الوطنى مصر للطيران إلى العاصمة الإندونيسية جاكرتا بطائرة من طراز دريم لاينر 787- B9 ، ومن المقرر تشغيل خط واقع رحلتين أسبوعيًا يومى الثلاثاء والخميس، فى إطار خطتها التوسعية نحو زيادة عدد النقاط التى تصل إليها حول العالم.

تشغيل نقطة جديدة لشبكة الخطوط الجوية المنتشرة حول العالم؛ حيث تم تشغيل خط طيران مباشر بين القاهرة/ شنغهاي بالصين بطائرة من طراز بوينج 300-777 B، بواقع ثلاثة رحلات أسبوعية.

إنطلاق أولى رحلات شركة مصر للطيران من مطار القاهرة الدولى إلى مدينة مانشيستر بالمملكة المتحدة على طراز طائرتها البوينج 800 B737-.

إعادة تشغيل أولى رحلات«مصر للطيران» إلى العاصمة اليابانية طوكيو.

افتتاح خط جديد لشركة الخطوط الجوية الصينية China Eastern Airlines ووصول أولي رحلاتها الجويه القادمة من شنغهاي إلى القاهرة.

تنظيم رحلات خـــاصة:



تم تنظيم جسر جوي من مطار باماكو عاصمة دولة مالي مباشرة إلي مطار المدينة المنورة لنقل 7400حاج من حجاج دولة مالي علي متن 21 رحلة خاصة بأحدث طرازات شركة مصر للطيران.





مؤتمرات وأحداث دولية:



في إطار التنسيق والتعاون الدائم مع المنظمة الدولية للطيران المدنى " الإيكاو"، استضافة مصر بأعمال المؤتمر الإقليمي نظم إدارة حركة الطائرات بالمطارات بمشاركة ممثلى عدد من الدول العربية والإفريقية، وممثلى عدد من المنظمات المعنية بشئون الطيران منها؛ الاتحاد الدولى للمطارات"ACI"، والاتحاد الدولى للنقل الجوى " أياتا " والمنظمة الأوروبية لسلامة الملاحة الجوية "يوروكونترول".

مشاركة الوزارة في أعمال المؤتمر الثالث للمنظمة الدولية للطيران المدني (إيكاو) حول الطيران المدني والوقود البديل3) / (CAAF في دبي بدولة الامارات العربية المتحدة، وخلال مشاركة جمهورية مصر العربية فى مؤتمر المناخ Cop28 .

المشاركة في جلسات مؤتمر عرض موحد في مجال " التنمية المستدامة في قطاع الطيران المدني المصري نحو مبادرات خضراء ".

المشاركة في المؤتمر الدولي لمفاوضات الخدمات الجوية (ICAN) ؛ في دورته الـ 15 بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.

مشاركة مصر للطيران وعضو تحالف ستار العالمي فى فاعليات المعرض الدولي للسياحة و السفر والمعروف بإسم الفيتور (Fitur)، فى دورته الـ٤١، بالعاصمة الإسبانية مدريد بمشاركة ٦٠ دولة، وهو يعد أحد أهم المعارض السنوية الدولية المتخصصة في مجال السياحة والسفر..

مصرللطيران فى فعاليات المعرض الدولي للسياحة والسفر والمعروف باسم فيتور (Fitur)، فيتور أحد أهم المعارض السنوية الدولية المتخصصة في مجال السياحة والسفر، فى دورته الـ ٤٣ بالعاصمة الإسبانية مدريد بمشاركة أكثر من 130 دولة.

مشاركة مصر للطيران فى معرض سوق السفر العربى ATM (Arabian Travel Market) بمدينة دبي مركز دبي التجاري العالمي في احتفاله لعام 2023 بالعيد الـ 30 تحت شعار" العمل نحو بيئة نظيفة "Working Towards net zero " بمشاركة ما يزيد عن 2000 عارض من أكثر من 100 دولة حول العالم.

استضافة شركة مصر للطيران ممثلة فى شركة الصيانة والأعمال الفنية معرض صيانة الطائرات والتدريب في إفريقيا والشرق الأوسط فى نسخته الحادية والثلاثينات تناولت حلقات نقاش متعددة الموضوعات بهدف تبادل الخبرات وطرح الحلول المبتكرة تطوير قطاع الطيران بصفة عامة وصيانة الطائرات والتدريب، ويحظى المؤتمر اهتمام كبير من جانب شركات الطيران العالمية والإفريقية والجهات ذات الصلة.

مشاركة وزير الطيران المدني فى قمة الطيران الأفريقي 2023 African Aviation Summit بالعاصمه النيجيريه "أبوجا"، واٍقامه شراكات قويه وتعميق التعاون والتواصل بين الدول الأفريقية لبناء مستقبل أفضل لصناعه الطيران المدنى فى أفريقيا.

للمره الثانيه على التوالى خلال عام 2023، استضافة الوزارة لورشة عمل منظمة الكوميسا حول " المصادقة على وضع إطار مؤسسي إقليمى لنشر أنظمة قابلة للتشغيل البينى للاتصالات والملاحة والمراقبة وإدارة النقل الجوى فى إقليم الشرق والجنوب الأفريقي والمحيط الهندى".

معرض مصر الدولي للطيران والفضاء Egypt Air Show” 2024"، فى سبتمبر 2024 بمشاركة القوات الجوية ورواد صناعة الطيران فى العالم، وهو يعد عرض مفتوح لأحدث الطائرات بمطار العلمين الدولي؛ ويتضمن عروضاً جوية مثيرة ليؤكد بأن مصر مركزاً متميزاً فى مجال الطيران وقوة دافعة لتقدم صناعة الطيران وتكنولوجيا الفضاء.

المشاركة في معرض باريس الجوي" لوبورجيه" وإجراء عدة لقاءات مكثفة مع كبرى الشركات العالمية المصنعة للطائرات والمحركات لمواكبة أحدث التقنيات والابتكارات التكنولوجية فى مجال صناعة النقل الجوى.

المشاركة في الجلسة الافتتاحية بعنوان " الاستماع والتشاور البيئى ومشروع تطوير مطار الغردقة الدولى وإنشاء مبنى ركاب صديق للبيئة " .

المشاركة فى بورصة برلين الدولية للسياحة، وتوقيع بروتوكولات تعاون لمصر للطيران وإير كايرو مع عدد من وكلاء السفر والسياحة.

لقاء الفريق محمد عباس حلمي بوزراء الطيران والصحة والتعليم العالي خلال افتتاح فاعليات مؤتمر العلمي الأول لمستشفى مصر للطيران بمناسبه مرور ٤٠ عاماً على إنشائها.



توقيع بروتوكولات:

بروتوكول تعاون بين وزارتي الطيران المدني والبيئة لدعم العمل البيئى والتوسع فى استخدام الوقود الحيوى فى مجال الطيران للتصدى لآثار التغيرات المناخية، وتقديم كافة التسهيلات اللازمة بين الوزراتين في مجال حماية البيئة وتحقيق الأهداف التنمية المستدامة، ومشاريع التنمية المرتبطة بزيادة الوعي البيئي والصحي للحد من التلوث الناتج عن أنشطة الطيران في المناطق المحيطة بالمطارات والجهات والشركات التابعة.



تعاون بين مصر للطيران وبنك مصر في مجال التحصيل الإلكتروني



اتفاقية تعاون بين الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية وشركتي (Rhode & Schwarz) الشرق الأوسط وأفريقيا، وأوراسكوم للمناطق الحرة لتعزيز التعاون في مجال نظم الاتصالات اللاسلكية والصوتية المخصصة وخدمات الملاحة الجوية بالمجال الجوي المصري ومطار القاهرة الدولي.



تم توقيع اتفاق دعم فني لإعادة هيكلة وتصميم المجال الجوي المصري بين وزارتي الطيران المدنى ومنظمة (الإيكاو)، حيث تم توقيعها من جانب الطيار عمرو الشرقاوي رئيس سلطة الطيران المدني المصري، والسيد خوان كارلوس رئيس المنظمة الدولية للطيران المدني (إيكاو) للإرتقاء بكافة مجالات السلامة فى مرفق الطيران المدنى، وتقديم حلول فعالة حول إعادة تصميم المجال الجوي المصري، وتخطيط الطرق الجوية..



وقعت شركة مصر للطيران للشحن الجوي إتفاقية تعاون مع شركة سيفا العالمية في مجال نقل البضائع بين عدة دول في أفريقيا وأوروبا والأمريكتين لتعزيز التعاون في مجال الشحن الجوي، ولجذب المزيد من العملاء لنقاط الشبكة الخاصة بالشركة.



خلال مشاركتها في معرض WTM وقعت شركة مصر للطيران بروتوكول تعاون مع هيئة اسعاد خاصة بالمواطنين والموظفين الإماراتيين لتقديم نسبة تخفيض على خطوط مصرللطيران، بالإضافة إلى بروتوكول حافز سنوي لوكيل مصر للطيران بالشارقة Sata travel التابعة هيئة مطار الشارقة.



بروتوكول تعاون مع اتحاد المستثمرات العرب تفعيلاً لمبادرة "عشانك يابلدى" والتى أطلقها الاتحاد بهدف الترويج للسياحة العلاجية فى مصر خلال التعاون " عربي- إفريقي" مشترك جانب تنشيط حركة السياحة الدينية زيارة معالم دينية متميزة فى مصر .



وقعت شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية عقد شراكة مع شركة Petra Aerospace الأردنية في مجال إصلاح وتعمير المحركات من طراز CFM 56-3 .



مؤتمر ومعرض إفريقيا صيانة وعمرة الطائرات في نسخته الحادية والثلاثين حيث تم انعقاده بالقاهرة برعاية وزارة الطيران المدني وقد تستضيفه الشركة القابضة لمصر للطيران ممثلة فى شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية.

الشهادات:

إنجاز جديد للمرأة المصرية بقطاع الطيران المدني باختيارها رئيسا للجنة التوجيهية للمرأة الأفريقية بالأفكاك.

في إنجاز دولي جديد على المستويين الإقليمى والدولى ..فازت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بمقعد بالمجلس التنفيذي للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO)، لمدة أربعة أعوام من عام 2023 وحتي عام 2027..

حصول الهيئة العامة للأرصاد الجوية على شهادات "الأيزو" بما يعكس مستوى الأداء المتميز واستخدام الأساليب الحديثة في مجالات التدريب وفقًا للأسس والمعايير الدولية..

إدارة الملف الإفريقي الخاص بالأرصاد الجوية فنياً في إطار شغل جمهورية مصر العربيــــة لمنصب مؤتمر الوزراء المعنيين بشئون الأرصاد الجوية، ممثلة في وزير الطيران المدني والمكتب التنفيذي الخاص به.



اتفاقيات تعاون :



- لقاء وزير الطيران مع الرئيس التنفيذى لشركة هواوي العالمية المتخصصة في مجال تكنولوجيا التقنية الرقمية.

- بالتزامن مع الاحتفال بمرور 70 عاما على استضافة جمهورية مصر العربية للمكتب الإقليمى للمنظمة الدولية للطيران المدنى (إيكاو)؛ أمين عام المنظمة لزيارته مصر، شهد الفريق محمد عباس حلمي، تم توقيع اتفاق دعم فنى لإعادة هيكلة وتصميم المجال الجوى المصرى بين وزارة الطيران المدنى ومنظمة (الإيكاو)، قام بتوقيعها من الجانب المصري؛ الطيار عمرو الشرقاوى رئيس سلطة الطيران المدنى المصرى واخوان كارلوس رئيس المنظمة الدولية للطيران المدنى إيكاو.



سلطة الطيران المدنى :



· زيارة وفد إماراتى من الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية لتعزيز التعاون والتنسيق المشترك مع قطاع المراقبة الجوية بقطاع الطيران المصري..

· استضافة سلطة الطيران المدني المصري: الدورة التدريبية للمنظمة العربية للطيران المدنى بعنوان "الضبطية القضائية ".

· مباحثات مصرية ونمساوية لتعزيز التعاون فى مجال النقل الجوى.

· إشادة وفد من سلطة الطيران اليمني والعماني في مجال أنظمة المعلومات المسبقة.

· وفد من سلطة الطيران المدني الإماراتي لبحث أوجه التعاون المشترك لتعزيز أوجه التعاون الفني وتبادل المعلومات من أجل تحقيق التطور والنمو في مختلف أنشطة الطيران المدني .

· استضافة ورشة عمل حول " مفهوم مراجعات برنامج الآياتا لتدقيق سلامة العمليات الجوية في شركات الطيران" بالتعاون مع (الآياتا).

· المشاركة في ورشة عمل عن " وقود الطيران المستدام" حول أهمية مصر، كمرشح واعد لإنشاء مركز وقود طيران مستدام SAFفي الشرق الأوسط وإفريقيا.

· المشاركة في مؤتمر للاتحاد الدولى للنقل الجوي بعنوان "التركيز على إفريقيا "

· استضافة الوزارة دورة تدريبية حول "أسعار النقل الجوي"، بالتعاون مع المنظمة العربية للطيران المدني.





الإشادات:

