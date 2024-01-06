إزالة فورية ل4 حالات تعد بمركز أبو تشت بقنا

تمكنت الوحدة المحلية لقرية القارة التابعة لمركز ابوتشت شمال محافظة قنا، اليوم السبت، برئاسة عثمان عبدالرحيم، من تنفيذ اربع حالات إزالة واحد قيراط تقريبا عبارة سور ابيض بلوك، على أرض زراعية ناحية السليمات، الحالة الثانية إزالة فورية لتعدي علي أرض زراعية بناحية السليمات بمساحة ٢٠٠ متر مربع تقريبا بالطوب الابيض البلوك.

وجاءت الحالة الثالثة إزالة فورية لتعدي علي أرض زراعية بناحية السليمات عزبة عمر بمساحة واحد قيراط و٨ اسهم تقريبا بناء بالطوب الابيض البلوك .

الحالة الرابعة إزالة فورية لتعدي علي أرض زراعية بناحية السليمات عزبة عمر بمساحة واحد ٨٨ متر مربع تقريبا بالطوب الابيض البلوك .

يأتي ذلك فى إطار جهود الدولة للحفاظ على الاراضي الزراعية وأملاك الدولة، وضرورة المتابعة اليومية للتعديات والإزالة الفورية لتلك التعديات مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.