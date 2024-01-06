السبت 06 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

توتنهام يجس نبض نجم تشيلسي السابق

توتنهام
توتنهام

يواصل توتنهام الإنجليزي بحثه عن التعاقد مع لاعب وسط هجومي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وذلك من أجل تدعيم صفوفه خلال الموسم الحالي.

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وكشفت تقارير صحفية إيطالية عن أن إدارة توتنهام تبحث عن التعاقد مع تيمو فيرنر، لاعب لايبزيج الحالي وتشيلسي السابق خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

وأوضحت أن الإدارة الإنجليزية منفتحة على التعاقد مع فيرنر على سبيل الإعارة وليس الشراء النهائي خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وشددت التقارير على أن فيرنر يرغب في العودة مرة أخري للدوري الإنجليزي خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد التجربة السيئة له مع البلوز.

وأشارت إلى أن إدارة توتنهام ترغب في وضع بند لشراء اللاعب بعد الإعارة، لكن هناك مفاوضات بشأن القيمة التي سيتم وضعها مقابل هذا البند في العقد.

يذكر أن تيمو فيرنر انتقل لصفوف تشيلسي في صيف 2020، ليستمر في البلوز حتي 2022، قادمًا من لايبزيج، ليعود إليه مرة أخري من 2022 حتى الاَن.

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