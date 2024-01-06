عاجل
أنباء عن استخدام الحوثيين الطيران الحربي لضرب إسرائيل قناص إسرائيلي يقتل نازح فلسطيني على باب مستشفى بخانيونس وكيل فان دين بروم يكشف للوفد حقيقة مفاوضات الزمالك مع المدرب الهولندي
السبت 06 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

مصر تشارك في كأس آسيا بألحان إيهاب عبد الواحد

الملحن إيهاب عبد
الملحن إيهاب عبد الواحد

يشارك الملحن إيهاب عبد الواحد بألحانه في الأغنية الرسمية لكأس آسيا "هدف" والتي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر والدول العربية قبل انطلاق البطولة بأسبوع.

txt

التموين: تنفيذ 26 مشروعًا باستثمارات تتجاوز 60  مليار جنيه

كما سيشارك أيضا في افتتاح البطولة يوم الجمعة ١٣ بقطر خلال الاحتفالية المقامة قبل انطلاق البطولة بالعديد من الألحان المشرفة والتي تضع دايما مصر في مصاف الكبار في كل المجالات.

ويعيش إيهاب حالة من النشاط الفني حيث انتهي من مسرحية "لا شىء أبدًا كزين" من العرض على مسرح الأرينا بالكويت وهي من كتابة الكاتبة الكويتية هبة مشاري حمادة، وتعتبر المرة الأولي التي يتعاون فيها إيهاب عبد الواحد في مسرحية كويتية وتوزيع أحمد طارق يحي.

وعرض فيلمه الغنائي الجديد الذي يحمل اسم سكر، ويشارك فيه كل من الفنانة ماجدة زكي والفنانة حلا الترك، محمد ثروت ومجموعة من الأطفال من كل الدول العربية.

وحقق نجاحا كبيرا في أغنية "بنت أبويا" والتي تصدرت التريند لمدة شهر كامل وأصبحت الأغنية الرسمية في حفلات الزفاف كإهداء من العروسة لوالدها.


 

مواد متعلقة

أغنية "مستفز" تتخطى 700 ألف مشاهدة في 4 أيام من طرحها

التموين: تنفيذ 26 مشروعًا باستثمارات تتجاوز 60  مليار جنيه

قواعد تسجيل استمارة امتحانات الثانوية العامة 2024

نداي وأكينيولا يشاركان في تدريبات الزمالك

تكثيف حملات النظافة والتجميل بمحيط كنائس سوهاج

البلينا تكرم الفائزين بمسابقة المشروع الوطني للقراءة
الجريدة الورقية