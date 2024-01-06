السبت 06 يناير 2024
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

توقيع الكشف الطبي على 1831 مواطن بالمنيا

القافلة الطبية
القافلة الطبية

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، توقيع الكشف الطبي على 1831 حالة ، خلال قافلة طبية علاجية مجانية بقرية بنى موسى ، إحدى قرى مركز ومدينة أبوقرقاص جنوب المنيا ،  وتقديم العلاج بالمجان ، وذلك ضمن مبادرة " حياة كريمة " 

 

والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، لتقديم الخدمات العلاجية المجانية لكل المناطق ، والقرى الأكثر احتياجا والوصول لجميع المواطنين فى أماكنهم، وأوضح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا في تقريره ، أن فاعليات القافلة الطبية العلاجية بالمجان ، أسفرت عن توقيع الكشف الطبى علي 1831 حالة مترددة ، وصرف الأدوية وإجراء الفحوصات اللازمة لهم بالمجان .

 

وذلك في تخصصات مختلفة شملت ،  عدد 97 حالة جراحة ، 514 حالة أطفال، 321 باطنة ، 107 نساء ، 123 اسنان ، 171 جلدية ، 143 حالة أنف وأذن ، 40 تنظيم الأسرة ، إلى جانب إجراء 201 تحليلا مختلفا ، و 10 حالات موجات صوتية ، و 9 حالات أشعة سينية ، و 79 كشف مبكر للضغط والسكر ، و إجراء خلع أسنان لعدد 12 حالة بعيادة الأسنان ، وتحويل 16 حالة للمستشفى لإستكمال العلاج ، بالإضافة ، إلى عقد ندوات تثقيف صحى لعدد 145 مترددا .

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