توقيع الكشف الطبي على 1831 مواطن بالمنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، توقيع الكشف الطبي على 1831 حالة ، خلال قافلة طبية علاجية مجانية بقرية بنى موسى ، إحدى قرى مركز ومدينة أبوقرقاص جنوب المنيا ، وتقديم العلاج بالمجان ، وذلك ضمن مبادرة " حياة كريمة "

والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، لتقديم الخدمات العلاجية المجانية لكل المناطق ، والقرى الأكثر احتياجا والوصول لجميع المواطنين فى أماكنهم، وأوضح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا في تقريره ، أن فاعليات القافلة الطبية العلاجية بالمجان ، أسفرت عن توقيع الكشف الطبى علي 1831 حالة مترددة ، وصرف الأدوية وإجراء الفحوصات اللازمة لهم بالمجان .

وذلك في تخصصات مختلفة شملت ، عدد 97 حالة جراحة ، 514 حالة أطفال، 321 باطنة ، 107 نساء ، 123 اسنان ، 171 جلدية ، 143 حالة أنف وأذن ، 40 تنظيم الأسرة ، إلى جانب إجراء 201 تحليلا مختلفا ، و 10 حالات موجات صوتية ، و 9 حالات أشعة سينية ، و 79 كشف مبكر للضغط والسكر ، و إجراء خلع أسنان لعدد 12 حالة بعيادة الأسنان ، وتحويل 16 حالة للمستشفى لإستكمال العلاج ، بالإضافة ، إلى عقد ندوات تثقيف صحى لعدد 145 مترددا .