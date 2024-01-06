وكيل تعليم الغربية يكرم المعلمين الفائزين في المشروع الوطني للقراءة

قام اليوم ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، بتكريم المعلمين الفائزين بالمركزين الثاني والرابع على المستوى الجمهوري، وذلك خلال الحفل الختامي للمشروع الوطني للقراءة الدورة الثالثة.

حيث قدم شهادتي تقدير لكلا من:-

أحمد محمد سنبل، معلم اللغة العربية، بالمدرسة الثانوية بنات بإدارة بسيون التعليمية، والذي حصل علي المركز الثاني على مستوى الجمهورية، وجائزة مالية قدرها 500 ألف جنيه.

ومحمد على الشناوي ، معلم اللغة العربية، بمدرسة محلة حسن الثانوية بإدارة شرق المحلة التعليمية، الفائز بالمركز الرابع على مستوى الجمهورية، وجائزة مالية قدرها 100 ألف جنيه.

وقد قدم وكيل الوزارة التهنئة للسادة الفائزين بالمركزين الثاني والرابع على مستوى الجمهورية في المشروع الوطني للقراءة في دورته الثالثة، متمنيا لهم المزيد من التقدم والنجاح.

حضر التكريم بمكتب وكيل الوزارة، الدكتور السيد العراقي، مدير عام الشؤون التنفيذية، والأستاذ تامر فؤاد موجه عام المكتبات بالمديرية.