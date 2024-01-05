محافظ جنوب سيناء يتابع المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة"

تابع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء موقف تنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة "100 مليون شجرة"، التى بدأت فى جميع المحافظات وتشمل الطرق والجزر الوسطى.

ونطاق الجهات الحكومية مثل المدارس والجامعات، ومراكز الشباب، و الطرق الرئيسية والإقليمية والدائرية، ومداخل المدن والقرى والميادين الرئيسية والجزر الداخلية وزراعة الأشجار بالحدائق العامة حيث شهدت خلال عام ٢٠٢٣ توريد حوالى 70 ألف شجرة "أشجار مثمرة – أشجار خشبية" للمحافظة بتكلفة قدرها 18 مليون جنيه.

كما إلى حرص المحافظة على تقديم خدمات نظافة متميزة تتناسب مع طبيعة المحافظة السياحية، مضيفًا أنه يجري العمل على تطبيق منظومة وإدارة متكاملة للمخلفات ومستدامة ومنتظمة على أعلى مستوى من الكفاءة والانضباط بشرم الشيخ لا تقل عن المدن العالمية في هذا المجال.