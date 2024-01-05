تسليم 14 عقد عمل لأبناء محافظة البحيرة من ذوي الهمم

قامت مديرية العمل بالبحيرة برئاسة السيد عثمان عبد الرسول، بتسليم ١٤ عقد عمل لذوي الهمم، وذلك للعمل بأحد الشركات للمشروعات بأبو المطامير.

وأوضح مدير مديرية العمل بالبحيرة، أن تلك الجهود التى تقوم بها المديرية تأتى تنفيذاً لخطة محافظة البحيرة بالعمل على دمج ذوى الهمم بمنشآت القطاع الخاص والإستثمارى من خلال توفير مزيد من فرص العمل الحقيقية واللائقة لهم، والتي تراعى الحد الأدنى للأجور ومتابعة شغل تلك الفرص والتأكد من تمتع الشباب بحقوقهم وواجباتهم التى كفلها لهم للقانون داخل أماكن العمل.

مضيفاً أن الأجهزة التابعة للمديرية من مكاتب تفتيش العمل والتشغيل والسلامة والصحة المهنية مستمرة فى توفير ومتابعة فرص العمل لتلك الفئة كدور أصيل لها فى مهام عملها اليومية والدورية.

كما يأتي ذلك فى ضوء جهود محافظة البحيرة لتوفير مزيد من فرص العمل لتلك الفئة لدمجها فى المجتمع، للإستفادة من قدراتها وإمكانياتها بالمشاركة فى عملية التنمية كحق من حقوق ذوي الهمم التى وفرها لها قانون العمل .

و تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتقديم كافة أوجه الرعاية والدعم لأبناء الوطن من ذوي الهمم، ودمجهم بالمجتمع من خلال توفير فرص عمل لائقة.