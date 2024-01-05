تكريم أبطال التجديف في نادي المعادي واليخت

حرص إبراهيم شلباية، رئيس مجلس إدارة نادى المعادى واليخت، على تكريم نخبة من لاعبي ولاعبات التجديف الذين شاركوا مع منتخب مصر في البطولات الإفريقية والعالمية، حيث حققوا إنجازات مذهلة واستحقوا التكريم بجدارة.

جاء ذلك بحضور أحمد زقزوق، رئيس اللجنة الرياضية العليا بالنادي، والعميد شريف القماطي، والمهندس حاتم قنديل، والمهندس هشام صفوان، مسئولي التجديف بالنادي، تم تقديم جوائز مادية تعبيرًا عن الامتنان والتقدير للرياضيين المتميزين.

من بين الأبطال الذين تم تكريمهم، اللاعب عمر القماطي، الذي قدم لمصر أول ميدالية برونزية في بطولة العالم للتجديف الشاطئي.

كما تم تكريم اللاعبة هنا السبكي، حيث حققت المركز الرابع في بطولة العالم للتجديف الشاطئي

بالإضافة إلى حصولها على المركز الثاني في (final E)في بطولة العالم تحت 19 عام في فرنسا.

وتم تكريم اللاعب عمر حسام، لحصوله على المركز الأول والميدالية الذهبية في البطولة الأفريقية للتجديف التي أقيمت في تونس.

واخيرا تم تكريم الثنائي مريم همام ونور الهدي لحصولهم على المركز الأول والميدالية الذهبية في البطولة الأفريقية للتجديف في تونس.

إن هذه الإنجازات اللافتة للنظر تعكس التفاني والمثابرة التي يبذلها لاعبي نادي المعادي واليخت تحت إشراف مسئولي التجديف، إنهم يمثلون بفخر الوطن ويعززون مكانته في عالم التجديف.