برج "عدم الصلاحية" يثير الفزع بسمالوط ومجلس المدينة "سكتم بكتم" واستغاثات بالمحافظ

التنمية المحلية في غيبوبة

مدينة سمالوط.. يهدد أهله بعقار مخالف رفع علي يديه.. والجيران يعتصمون بالمحافظ بعد صدور قرار ‘‘الهندسة‘‘ عدم الصلاحية.. هذا هوالحال في شأن العقار الكائن 5 شارع 6 أكتوبر متفرع من شارع هشام وأسواق الإتحاد أمام ورشة أبوعوف وسط مدينة سمالوط.

سادت حالة من الخوف والذعر بين المواطنين من أهالي المنطقة وكذلك المارين بها بعد صدور قرار من الهيئة الهندسية بمحافظة المنيا أكد عدم صلاحية هذا البناء وحتمية ازالته الفورية وارسال الأوامر من المحافظة إلي شركات المياه والكهرباء والغاز لعدم امداد هذا العقار بهذه الخدمات وإيقاف مابدأ منها لما يمثله من تهديد لحياة المواطنين وقد توجه لفيف من سكان المنطقة إلي رئيس مجلس مدينة سمالوط الذي قال لهم لا أملك قوة أمنية لأتمكن من الإزالة.

صدر له قرار إزالة وقرار عدم صلاحية

البرج المخالف المائل الذي صدر له قرار إزالة وقرار عدم صلاحية يرتفع يوما بعد يوم ويقيم المخالفون الأوناش لرفع التشوينات إلي الدور السادس ليتمكنوا بها من بناء السابع ولا يكاد يتحرك مجلس مدينة سمالوط إلا بأوراق يحمي بها نفسه لكنها لا تحمي أهالي المنطقة وأهالي سمالوط الذين يلجأون إلي السيد المحافظ محافظ المنيا ليقوم بالإزالة الفورية والكاملة لهذا العقار تحت عينه وبصره فما عادوا يثقون في أحد والعقار يرتفع كل يوم وترفع التشوينات بالأوناش ولايتحرك مجلس مدينة سمالوط ولايستدعي النجدة ويترك المتضررين فريسة للمخالفين.

اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية

دعا أهل المتطقة والمارة المحافظ أسامة القاضي أن بتضلع بدوره في حماية أرواحهم وأرواح أبنائهم التي يرونها ماعادت تساوي شيئا لدي أحد وأن يقوم بدوره كمحافظ وكأب معا وأن يصدر أوامره بالقبض علي الذين يبنون بالمخالفة برجا وسط المدينة التي لاتحتمل بينما مجلس مدينة سمالوط‘‘سكتم. بكتم‘‘ ولايستجيب لاستغاثاتهم كل يوم وساعة عبر كل النوافذ منها الإيستغاثات بالمحافظة والمسجلة لديها من كافة المتضرزين كل ساعة



