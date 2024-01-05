الجمعة 05 يناير 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الخرطوم تشتعل بين الجيش السوداني والدعم السريع

السودان
السودان

 اندلعت، منذ قليل، اشتباكات بين الجيش السوداني وميليشيات الدعم السريع في محيط قصر الجمهوري، وتصاعدت أعمدة الدخان في الخرطوم، جراء القصف بين الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع.

 وكان قائد قوات الدعم السريع في السودان، محمد حمدان دقلو، قال إنه ملتزم بوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب ووقف الأعمال العدائية، على الرغم من التحديات الناشئة عن إحجام القوة المعارضة وجهودها المتعمدة لإطالة أمد هذا الصراع.

  وأضاف دقلو، في بيان، عقب اجتماعه في بريتوريا مع رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوسا، أنه ملتزم بوقف الأعمال العدائية، دون أن يذكر نيته في لقاء البرهان، الجهود الكبيرة المبذولة لإنهاء هذه الحرب.

وكان دقلو والبرهان من المقرر لهما أن يلتقيا يوم 28 ديسمبر في جيبوتي لكن اللقاء تأجل.

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