هل النية تنجي صاحبها يوم القيامة من عذاب جهنم؟.. أزهري يوضح (فيديو)

أكد الدكتور حسن القصبي، أستاذ علم الحديث بجامعة الأزهر الشريف، أن النية الصالحة تنجي صاحبها يوم القيامة، موضحًا أنه لا يوجد تعارض بين القرآن الكريم والسنة النبوية.

النية لا بد من أن تكون حاضرة وخالصة لله

وقال “القصبي” خلال لقائه مع برنامج “صباح البلد” والمذاع على قناة “صدى البلد” إن النية لا بد من أن تكون حاضرة وخالصة لله عند القيام بأي فعل وعمل وكلمة، موضحًا أن الرياء يقو صاحبه إلى النار حتى وإن كان من العلماء أو المنفقين بسخاء.

ابتغاء وجه ومرضات الله

وتابع: ابتغاء وجه ومرضات الله في كل عمل ينال العبد به الجزاء، موضحًا أنه إذا عزم الإنسان على القيام بأي فعل والنية كانت حاضرة سيحصل على الجزاء حتى وإن لم يقم به.