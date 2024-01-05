"زد" يفوز على "براغا" في كأس زد الدولية

فاز زد إف سي تحت 15 سنة، على نظيره براغا ، بنتيجة 2-1، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الثانية لبطولة كأس زد الدولية

كما حقق فريق "الزمالك" تحت 15 سنة الفوز على فريق "فيتوريا"، بنتيجة 2-1، بينما المباراة بين فريق " أستون فيلا " و "بيراميدز" بفوز فريق "بيراميدز" 3-2. وأيضا انتهاء مباراة بين فريق "المقاولون العرب"و" غلطة سراى" بفوز "غلطة سراى" 1-0.

اما عن مباريات الجولة الثالثة انتهت بالتعادل السلبي بين فريق "الزمالك" و "بيراميدز"0-0، ومباراة فريق " أستون فيلا" و"فيتوريا" بالتعادل الإيجابي 1-1. بينما مباراة نادي "براغا" و" غلطة سراى" بفوز " براغا " 6-3 . وفاز نادي "زد إف سي" علي "المقاولون العرب" 1-0

وانطلقت فعاليات النسخة الجديدة من بطولة كأس زد الدولية، مساء امس الأربعاء، بحضورالأستاذ هيثم عبد العظيم الرئيس التنفيذي لشركة أورا ديفلوبرز إيجيبت، الأستاذ سيف زاهر الرئيس التنفيذي لشركة زد للاستثمار الرياضي، الدكتور أحمد عبد الله الرئيس التنفيذي لزد إف سي، الكابتن مجدي عبد العاطي المدير الفني للفريق الأول لزد أف سي، والكابتن علاء نبيل، رئيس قطاع الناشئين في زد إف سي والكابتن مارتن ستيكلنبيرغ المدير الفني لفرق كرة القدم في زد اف سي.

يشارك في بطولة كأس زد الدولية تحت 15 سنة 8 أندية تم تقسيمها إلى مجموعتين، تضم الأولى فرق: الزمالك، وبيراميدز، واستون فيلا، وفيتوريا وتضم الثانية: فرق زد إف سي، المقاولون العرب، و براغا، وغلطة سراى، ويتم تأهل أصحاب المركزين الأول والثاني من كل مجموعة للتصفية بالدور النصف النهائي، ويلتقي الفائزين في النهائي، وسيتم منح جوائز لأفضل لاعب وحارس مرمى وهداف البطولة بالإضافة إلى جائزة اللعب النظيف، يتم تحديدهم من قبل اللجنة الفنية للبطولة.

