الخميس 04 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

تشكيل برشلونة الرسمي لمواجهة لاس بالماس في الدوري الاسباني

برشلونة
برشلونة

أعلن الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة لاس بالماس المقرر انطلاق صافرتها  بعد قليل ، ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

تشكيل برشلونة الرسمي لمواجهة لاس بالماس في الدوري الاسباني
 

في حراسة المرمي :- انياكي بينيا .

في خط الدفاع :- جواو كانسيلو – جيوليس كوندي – رونالد اراوخو – اليكس بالدي .

في خط الوسط :- سيرجي روبيرتو – الكاي جوندوجان – فرينكي دي يونج .

في خط الهجوم :- رافينيا – ليفاندوفسكي – جواو فيليكس .

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ولاس بالماس في الدوري الاسباني
ويترقب عشاق كرة القدم هذه المباراة القوية التي تجمع بين فريق برشلونة ضد نظيرة فريق لاس بالماس ، وذلك المباراة ضمن اطار منافسات الدوري الاسباني ، ولمتابعة احداث اللقاء يمكن مشاهدة المباراة عبر قناة بي ان سبورت 1 ، وتنقل احداث المباراة بصوت المعلق الرياضي عصام الشوالي.

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