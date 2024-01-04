أعلن الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة لاس بالماس المقرر انطلاق صافرتها بعد قليل ، ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

تشكيل برشلونة الرسمي لمواجهة لاس بالماس في الدوري الاسباني



في حراسة المرمي :- انياكي بينيا .

في خط الدفاع :- جواو كانسيلو – جيوليس كوندي – رونالد اراوخو – اليكس بالدي .

في خط الوسط :- سيرجي روبيرتو – الكاي جوندوجان – فرينكي دي يونج .

في خط الهجوم :- رافينيا – ليفاندوفسكي – جواو فيليكس .

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ولاس بالماس في الدوري الاسباني

ويترقب عشاق كرة القدم هذه المباراة القوية التي تجمع بين فريق برشلونة ضد نظيرة فريق لاس بالماس ، وذلك المباراة ضمن اطار منافسات الدوري الاسباني ، ولمتابعة احداث اللقاء يمكن مشاهدة المباراة عبر قناة بي ان سبورت 1 ، وتنقل احداث المباراة بصوت المعلق الرياضي عصام الشوالي.